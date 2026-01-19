Renacimiento Maya avanza con rumbo claro y un Gobierno cercano

El Gobernador Joaquín Díaz Mena presentó su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó las acciones emprendidas para reducir la desigualdad, impulsar el desarrollo de las comunidades y garantizar bienestar, seguridad y oportunidades para las y los yucatecos.

Durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que su administración avanza con rumbo definido y con un Gobierno cercano a la gente, enfocado desde el primer día en combatir la desigualdad, llegar a las comunidades históricamente relegadas y gobernar escuchando a quienes antes no habían sido tomados en cuenta.

Díaz Mena señaló que, hace poco más de un año, el 2 de junio de 2024, más de 629 mil yucatecas y yucatecos decidieron cambiar el rumbo de la historia de la entidad, en un acto de conciencia, esperanza y dignidad, y, sobre todo, como la decisión de un pueblo que merecía algo distinto a través del Renacimiento Maya.

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que el 87% de los compromisos que asumió para todo su sexenio ya cuentan con presupuesto asignado y se encuentran en marcha, aun en su primer año de Gobierno, al señalar que así es como se gobierna en la Cuarta Transformación: colocando el dinero público en donde están las prioridades de la gente y planificando con visión de presente y de futuro para Yucatán.

Acompañado de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, representante personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que Yucatán va con buen rumbo, tiene plan y futuro, con la convicción de que cada comunidad cuenta y de que en los 106 municipios habrá presencia del Gobierno del Estado, obra pública y acciones que fortalezcan la esperanza.

Desde el Centro Internacional de Convenciones, el titular del Ejecutivo estatal indicó que su administración está marcada por la cercanía con la gente, ya que las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas de par en par para todas y todos, mediante las Audiencias con el Pueblo, y replicando este ejercicio en colonias y comunidades a través de los Diálogos con el Pueblo.

También destacó que su gobierno escucha a las mujeres y reconoce sus historias a través del programa Mujeres Renacimiento, con el cual se brinda a las madres autónomas un apoyo económico que en enero de 2026 aumentará a tres mil pesos bimestrales; y que, junto con el Gobierno de México, se pusieron en marcha 31 Centros Libre, espacios seguros y cercanos donde las yucatecas reciben atención psicológica, jurídica y social.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, la Mtra. Wendy Méndez Naal; sus hijos, Joaquín y Julián; su madre, Fanny Mena Marrufo; su padre, Álvaro Díaz López; y sus hermanos, María San Felipe y Álvaro, el Gobernador indicó que desde el primer día se decidió a hacer que la educación se convierta en el trayecto, la base y el rumbo de su gestión. Por ello, se han entregado más de 200 mil paquetes de útiles y uniformes escolares, así como zapatos y chamarras; además, se crearon las Becas Juventudes Renacimiento, que se otorgan a más de nueve mil estudiantes de universidades públicas de Mérida que no podían acceder al apoyo brindado por la Federación.

Asimismo, Díaz Mena reafirmó que, mientras sea Gobernador, la tierra no volverá a ser olvidada, las y los productores yucatecos no caminarán solos y el campo yucateco recuperó el rumbo.

En ese sentido, señaló que, después de nueve años de abandono, se han rehabilitado más de 750 kilómetros de caminos rurales en más de 80 municipios, con una inversión mayor a 60 millones de pesos; también se entregaron herramientas, insumos, maquinaria y apoyos para mecanización, beneficiando a más de seis mil productores; y se están instalando más de mil sistemas de riego con paneles solares, tecnificando más de 2,200 hectáreas, para que las y los campesinos cuenten con agua y puedan producir durante todo el año.

De igual manera, el Gobernador informó que se impulsaron los huertos y la producción de traspatio en favor de más de dos mil 200 familias, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el ingreso en los hogares; además, para el mejoramiento genético, se incrementó el subsidio de 20 mil a 30 mil pesos por semental; y, adicionalmente, se impulsó el repoblamiento del hato ganadero con más de mil 500 apoyos directos en 72 municipios, rescatando vientres y otorgando cinco mil pesos por novillona destete y nueve mil pesos por vaquillona.

En materia de pesca, el mandatario estatal destacó la entrega de kits del esquema Seguridad en el Mar a más de 12 mil pescadores, con chalecos, radios con GPS y botones de emergencia que hoy ya están salvando vidas; y que, después de años de abandono, se distribuyeron más de 170 motores ecológicos fuera de borda, con una inversión superior a 16 millones de pesos.

En materia de salud, destacó que se está fortaleciendo la red de clínicas y centros de salud en los municipios, con más de 107 millones de pesos destinados a infraestructura, equipamiento y condiciones dignas de atención; asimismo, se invirtieron 180 millones de pesos en equipo de última generación y 450 millones en insumos para el Hospital de Alta Especialidad; además de que se está avanzando en la construcción del nuevo Hospital O’Horán, luego de más de 120 años del edificio actual. Asimismo, adelantó que, en unos días, abrirá sus puertas el nuevo Hospital de la Marina, en Progreso.

Al reiterar su visión de preservar la seguridad en la entidad, el Gobernador dio a conocer que se fortaleció la capacidad operativa con más de 630 nuevas patrullas, y se mejoraron los servicios de monitoreo y vigilancia del C5i; además, se está invirtiendo en una policía más equipada, preparada y cercana a la gente; y que este 2026 Yucatán contará con un nuevo centro de formación policial, para preparar mejor a las y los policías.

Díaz Mena destacó que la obra pública regresó a las colonias de Mérida y a los municipios con el Plan Bienestar, a través del cual se lleva igualdad de oportunidades y dignidad a todo el territorio, mediante acciones de infraestructura en espacios públicos y vialidades, con una inversión de casi cuatro mil millones de pesos.

Por último, detalló que su Gobierno impulsa la construcción de Pilares Renacimiento, con la meta de llegar a 35 de estos espacios en todo el estado, para llevar educación digital, deporte, arte y música a la gente.

De igual manera, mencionó la estrategia Aliados por la Vida, con la que se han realizado más de cinco mil 300 acciones de prevención social del delito en escuelas, colonias y espacios públicos, principalmente en municipios de mayor incidencia delictiva.

Acompañaron a Díaz Mena la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; las Gobernadoras de Campeche, Layda Sansores San Román; y de Veracruz, Norma Rocío Nahle García; así como el gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

Además, asistieron el director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el director nacional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras; y el procurador general de Trabajo del Gobierno de México, Plácido Morales Vázquez.