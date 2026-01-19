Realiza Lotería Nacional sorteo por los 90 años del IPN

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que cada cachito fue también un reconocimiento a generaciones de politécnicas y politécnicos que han puesto su conocimiento, su vocación y su esfuerzo al servicio del país

El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 42470; el segundo premio de un millón 440 mil pesos correspondió al billete No. 33261

En el marco de los 90 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y para reconocer la contribución que ha hecho desde 1936 al país como pilar del desarrollo científico, tecnológico y social, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Superior No. 2868.

Encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, el Sorteo Superior se llevó a cabo para destacar el trabajo de una institución educativa que a lo largo de nueve décadas ha formado generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación, el conocimiento y el progreso de México.

Ante una nutrida asistencia en el teatro donde se realizan los Sorteos Tradicionales -y en el que resonó en varias ocasiones el famoso “¡Huélum!” característico de la comunidad estudiantil- ambos funcionarios destacaron la importancia del IPN en la historia moderna del país, pues, recordaron, desde sus aulas han egresado generaciones de profesionistas con un alto grado de entrega.

Ampliar

El 1 de enero de 1936, por medio de un decreto emitido en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se creó el IPN, que cuenta actualmente con 93 unidades académicas distribuidas en 24 estados y en la Ciudad de México.

Al expresar que noventa años no son sólo una cifra, sino décadas de esfuerzo, estudio, vocación y compromiso con México, la directora general, Olivia Salomón destacó que, con 255 años de historia, la Lotería Nacional ha acompañado causas, ha dado visibilidad a instituciones fundamentales y ha conmemorado aquello que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del país.

“Por eso, dedicar este Sorteo Superior al 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional no es un gesto simbólico, sino una decisión plenamente coherente con su vocación social y con la historia que la vincula al pueblo de México”, precisó.

Olivia Salomón dijo que cada cachito de este sorteo fue también un reconocimiento a generaciones de politécnicas y politécnicos que han puesto su conocimiento, su vocación y su esfuerzo al servicio del país. Agregó que, con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México atraviesa una etapa en la que la educación, la ciencia y la tecnología vuelven a colocarse en el centro del proyecto nacional.

Ampliar

“El cachito circuló por todo el país y llegó a hogares de norte a sur, llevando un mensaje de memoria y de futuro: que México reconoce a sus instituciones, honra su historia y apuesta por la educación pública como uno de los caminos más firmes de la transformación”, subrayó la directora general de Lotería Nacional.

El director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, agradeció la distinción que la Lotería Nacional hace a la institución y destacó que con el Sorteo Superior 2868, se inician formalmente los festejos por el 90 aniversario del IPN, una celebración profundamente significativa para la comunidad politécnica, educativa y científica del país.

Dijo que reconocer al IPN a través de una institución como Lotería Nacional, va de la mano de las políticas del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

“Un billete de la Lotería Nacional no es sólo una posibilidad de azar, es en su esencia más pura, un símbolo de esperanza, es la fe de que el mañana puede ser distinto. Hace 90 años el Politécnico surgió bajo esa misma premisa de esperanza, pero con una herramienta distinta al azar: la educación”, sostuvo Reyes Sandoval.

Ampliar

Subrayó que nueve décadas después, ese ideal ha evolucionado y el IPN se ha convertido en un referente no sólo de educación, también de innovación e investigación científica, cultura y deporte donde las y los jóvenes donde pueden crecer con valores, sentido de solidaridad y compromiso con la sociedad; por eso -indicó- seguiremos educando y desarrollando ciencia y tecnología de punta para el bienestar y la justicia social.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2868 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 42470, la primera serie fue colocada para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua, la segunda serie se dispuso para su venta en Monterrey, Nuevo León.

El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 33261, la primera serie se dispuso para su venta a través de canales electrónicos, la segunda serie fue colocada para su venta en Monterrey, Nuevo León.

Ampliar

Los reintegros correspondieron a los números 0 y 1.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2868.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/g5qPeSeUi2A?si=rEjEcXiA7dMWDVMg