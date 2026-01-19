Huelga de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero: Sindicato advierte paro total de actividades en esta fecha

Tanto el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero son unos de los transportes que han incrementado sus usuarios en los últimos años, conectando ciertas partes de la CDMX con lugares céntricos. Sin embargo, muchas veces los trabajadores no tienen las condiciones necesarias para poder trabajar, como tal es el caso.

Así que te contamos de qué va esta huelga y cómo podría afectar en caso de haber una huelga de Trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos.

¿Cuándo será la posible huelga de trabajadores del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?

De acuerdo con el sindicato de dichos transportes, podría ser cualquier día de esta semana del 19 al 25 de enero, pero el día en que se movilizarían podría ser el miércoles 21 de enero de 2026. Aunque mencionan que si no hay avances en las negociaciones con SEMOVI, puede que comiencen a planear en serio un paro total de actividades.

Por lo que los siguientes días son clave para saber si se ejecutará dicha acción o no.

¿Qué es lo que exigen los trabajadores?

Lo que exigen los trabajadores de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero son claras y válidas, tales como:

Mejores salarios

Condiciones laborales más seguras

Actualización en sus prestaciones

Asimismo, protestan que sus ingresos no han crecido en un tiempo y que sus condiciones de trabajo han sido precarias desde hace mucho. Todo esto a pesar de que la afluencia de la gente ha ido aumentado, pues piden justicia ante una institución que no quiere respetar sus derechos laborales como son.

¿Serán todas las líneas de Trolebús, Cablebús y Tren Ligero?

Todo indica que sí, aunque no hay un comunicado que mencione algo al respecto, es de esperarse que en su mayoría, corten los servicios. Sin embargo, habrá que esperar a que se mencione algo o haya información actualizada al respecto.

Por lo que te sugerimos mantenerte al tanto de nuestras actualizaciones y de los informes oficiales por parte de las autoridades correspondientes.

