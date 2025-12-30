Cinco marcas que dicen ser Queso Manchego real, pero son quesos procesados y corrientes, según Profeco
Un estudio de Profeco exhibe a marcas que se venden como queso manchego, pero contienen aditivos y sales fundentes; revisa la lista antes de comprar.
Si en el súper eliges un producto pensando que es Queso Manchego, podrías estar comprando en realidad un queso procesado o fundido, con menos ingredientes lácteos y más aditivos. Así lo revela un estudio de calidad 2025 realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que analizó distintos productos comercializados como “manchego” o “tipo manchego” en México.
El término manchego se usa de forma amplia en el mercado: hay quesos naturales, procesados, fundidos, imitaciones y hasta productos importados con denominación de origen española. El problema es que muchas marcas no son claras en el frente del empaque, lo que puede inducir a error al consumidor, sobre todo cuando se busca un queso natural para derretir o cocinar.
¿Qué revisó Profeco en su estudio?
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó:
- Tipo de producto (queso natural vs. procesado/fundido)
- Ingredientes reales
- Contenido de grasa y proteína
- Uso de aditivos
- Información comercial y etiquetado
El resultado: cinco marcas populares que se venden como “manchego” no cumplen con lo que la mayoría de consumidores entiende como queso, sino que son quesos procesados o fundidos.
Las 5 marcas que Profeco señala por no ser queso manchego real
1. LALA
Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado
No es queso natural. Contiene sales fundentes y otros aditivos que modifican su composición.
2. Great Value
Queso manchego procesado en rebanadas
Su presentación puede confundir, pero se trata de un producto procesado, no de queso tradicional.
3. Kraft Singles
Queso procesado tipo manchego
Es un producto ultraprocesado, con bajo contenido de queso real.
4. Zwan Premium
Queso procesado tipo manchego
Incluye ingredientes distintos a los de un queso natural.
5. FUD
Queso fundido manchego ahumado rebanado
A pesar del nombre, pertenece a la categoría de quesos fundidos.
¿Por qué importa la diferencia?
Un queso natural se elabora principalmente con leche, cuajo y sal. En cambio, los quesos procesados o fundidos suelen contener:
- Menor proporción de leche
- Sales fundentes
- Saborizantes y conservadores
Esto impacta en calidad nutricional, sabor y comportamiento al cocinar (por ejemplo, en quesadillas o gratinados).
¿Qué recomienda Profeco?
Leer con atención la denominación legal del producto. Si dice “procesado” o “fundido”, no es queso manchego natural, aunque el empaque lo sugiera.
Elegir bien te ayudará a comer mejor, gastar mejor y evitar engaños la próxima vez que vayas al súper.