Línea 3 Metro CDMX: ¿Cuándo inicia la renovación y qué estaciones van a cerrar primero?

Las autoridades han señalado que el objetivo es minimizar las afectaciones al servicio. Getty Images

La Línea 3 del Metro CDMX, que conecta Indios Verdes con Universidad, está en la ruta de una renovación integral que comenzará formalmente en 2026. La obra forma parte de un plan de modernización del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México con el objetivo de mejorar la seguridad, infraestructura, señalización y flota.

Las autoridades capitalinas, encabezadas por la Clara Brugada, anunciaron que los trabajos de modernización iniciarán a finales de 2026, una vez que concluya la licitación pública y se definan las empresas encargadas de la obra.

Antes de ese inicio formal, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se publicará la licitación que marcará los detalles técnicos y contractuales de la intervención, según documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

La obra contempla 45 nuevos trenes para modernizar todo el servicio. Getty Images / NurPhoto Ampliar

Línea 3 Metro CDMX: Cierres de estaciones y fases de obra

Aunque las fechas específicas de cierre de cada estación aún no han sido detalladas oficialmente, el plan contempla cierres programados por tramos para realizar la renovación de sistemas eléctricos, hidráulicos, señalización y accesibilidad.

Inicialmente, se espera que los primeros cierres puedan comenzar por estaciones clave como Indios Verdes y Deportivo 18 de Marzo, pero esto puede ajustarse conforme se avance en el plan y se definan las necesidades de cada tramo.

Las autoridades han señalado que el objetivo es minimizar las afectaciones al servicio y a las personas usuarias, replicando la estrategia usada en la reciente modernización de la Línea 1, donde los trabajos se hicieron por fases y con cierres temporales escalonados.

El proyecto de #LaNuevaLínea3 del @MetroCDMX contempla una renovación integral que transformará uno de los corredores de movilidad más importantes de la ciudad.

• Inversión superior a 41 mil millones de pesos.

• Inicio de trabajos en los próximos días en la terminal… https://t.co/BbRVG1n8KY — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) January 7, 2026

Qué incluye la modernización

El proyecto no solo abarcará el cierre temporal de estaciones, sino también una renovación profunda de la infraestructura de la línea, incluida la compra de 45 nuevos trenes y la actualización de sistemas ferroviarios, eléctricos y de señalización para ofrecer mejor servicio y mayor seguridad.

Especialistas urbanos han señalado que este tipo de inversiones es crucial para una red que ha superado cinco décadas de operación y carga alta de usuarios diarios.

Funcionarios del Metro han mencionado que, además de planificar cierres por tramos, se evalúan esquemas de trabajo que eviten cierres permanentes prolongados, con trabajos que avancen de los extremos hacia el centro y permitan mantener tramos operando durante las obras tanto como sea posible.