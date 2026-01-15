Si tiras basura en la CDMX te costará hasta 5 mil pesos de multa, además de cárcel este 2026

Basura en la calle tendrá castigos más severos en CDMX a partir de 2026. Getty Images

Tirar basura en la calle dejará de ser una falta menor en la Ciudad de México. A partir de 2026, las personas que sean sorprendidas arrojando residuos en la vía pública podrán recibir multas cercanas a los 5 mil pesos, además de arrestos administrativos y servicio comunitario, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

La dependencia explicó que estas medidas forman parte de una estrategia integral para combatir la contaminación urbana, reducir focos de infección y mejorar la imagen de la capital, especialmente en zonas con alta afluencia peatonal y comercial.

¡Martes de orgánicos!



Entrega al personal de recolección tus residuos de origen animal o vegetal. Separar es el primer paso para aprovecharlos mejor. pic.twitter.com/7jiiWQy5Nc — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 13, 2026

Cárcel y trabajo comunitario por tirar basura en la calle

Además de la multa económica, las autoridades podrán imponer arrestos de entre 12 y 24 horas a quienes reincidan o sean sorprendidos tirando basura en espacios públicos. Estas sanciones estarán acompañadas de servicio comunitario, principalmente en labores de limpieza y mantenimiento de áreas comunes.

El objetivo, de acuerdo con la Sedema, no es únicamente castigar, sino generar conciencia sobre el impacto ambiental que tiene la acumulación de residuos en calles, coladeras y áreas verdes.

¡Lunes de residuos reciclables y no reciclables!



Entrega, por separado, los residuos que pueden convertirse en nuevos productos y aquellos que por su uso y características ya no pueden aprovecharse. pic.twitter.com/wWNeBmqRoF — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 12, 2026

¿Qué tipo de basura no se puede tirar en la calle?

Las sanciones aplicarán para quienes tiren:

Papel

Botellas

Cascajo

Colillas de cigarro

Restos de comida

Bolsas plásticas

Y otros residuos sólidos fuera de los espacios destinados para su recolección. También se sancionará el abandono de desechos en camellones, parques y banquetas.

Las autoridades aclararon que estas acciones se coordinarán con alcaldías y cuerpos de seguridad para garantizar su correcta aplicación.

Por qué endurecen las multas por tirar basura este 2026

La Sedema señaló que una parte importante de la contaminación en la ciudad se origina por prácticas cotidianas como tirar basura en la calle, lo que provoca taponamientos en el drenaje, inundaciones y afectaciones a la salud pública.

Con este nuevo esquema, la Ciudad de México busca alinearse a políticas ambientales más estrictas y fomentar una cultura de corresponsabilidad ciudadana, donde mantener limpia la ciudad sea una obligación compartida.

Las autoridades reiteraron que en 2026 habrá campañas informativas previas para que la población conozca las sanciones y evite ser multada.