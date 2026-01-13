Todas las invasiones de Estados Unidos a México: guerras, intervenciones y territorios perdidos

Durante los siglos XIX y XX, México vivió varias intervenciones militares de Estados Unidos que marcaron profundamente las relaciones bilaterales y la soberanía nacional. Aunque el contexto de cada caso fue distinto —desde expansión territorial hasta represalias y crisis diplomáticas— en todos ellos fuerzas del gobierno estadounidense actuaron dentro de territorio mexicano por medios militares efectivos.

1. Guerra México-Estados Unidos (1846-1848)

El conflicto iniciado en 1846 entre México y Estados Unidos es la intervención militar más extensa en la historia moderna. Comenzó a raíz de la anexión de Texas a Estados Unidos y disputas fronterizas, y terminó con la ocupación de gran parte de territorio mexicano por tropas estadounidenses y la caída de la Ciudad de México ante el avance militar norteamericano.

Datos clave

Periodo: Abril 1846 – Febrero 1848.

Abril 1846 – Febrero 1848. Causa: Disputa sobre la frontera de Texas tras su anexión por EE. UU. y ambiciones expansionistas.

Disputa sobre la frontera de Texas tras su anexión por EE. UU. y ambiciones expansionistas. Resultado: Victoria de Estados Unidos y firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo .

Victoria de Estados Unidos y firma del . Territorio cedido: México cedió alrededor del 55% de su territorio , incluyendo lo que hoy son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Texas, entre otros.

México cedió alrededor del , incluyendo lo que hoy son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Texas, entre otros. Compensación: Un pago de 15 millones de dólares y asunción de reclamos de ciudadanos estadounidenses.

Este episodio implicó una verdadera invasión de fuerzas armadas sostuvo ocupación militar y negociaciones forzadas que dejaron huella en la memoria histórica mexicana.

2. Ocupación de Veracruz (1914)

En el contexto de la Revolución Mexicana, un incidente diplomático en Tampico en abril de 1914 escaló rápidamente en una acción bélica estadounidense. Sin declaración formal de guerra, una flota naval de Estados Unidos bombardeó e invadió el puerto de Veracruz para exigir el izamiento de su bandera y controlar la llegada de armas.

Datos clave

Fecha: 21 de abril – 23 de noviembre de 1914.

21 de abril – 23 de noviembre de 1914. Causa: El llamado Incidente de Tampico y tensiones por armas y reconocimiento de gobiernos.

El llamado y tensiones por armas y reconocimiento de gobiernos. Acción: Desembarco militar y control del puerto por más de seis meses.

Desembarco militar y control del puerto por más de seis meses. Consecuencias políticas: La ocupación debilitó al gobierno de Victoriano Huerta y favoreció cambios en el liderazgo interno mexicano.

Sin una declaración de guerra formal, esta intervención se cuenta entre las más significativas incursiones extranjeras directas en suelo mexicano.

3. Expedición Punitiva contra Pancho Villa (1916-1917)

La incursión militar de Estados Unidos en territorio mexicano entre marzo de 1916 y febrero de 1917 fue una respuesta directa al ataque del revolucionario Francisco “Pancho” Villa contra la villa de Columbus, Nuevo México. El objetivo fue capturar a Villa y detener ataques fronterizos, pero la operación terminó sin lograr su propósito principal.

Datos clave

Periodo: 14 de marzo 1916 – 7 de febrero 1917.

14 de marzo 1916 – 7 de febrero 1917. Causa: Ataque villista en Columbus, Nuevo México (9 de marzo de 1916) y muerte de civiles y militares estadounidenses.

Ataque villista en Columbus, Nuevo México (9 de marzo de 1916) y muerte de civiles y militares estadounidenses. Operación militar: Más de 14 000 soldados estadounidenses cruzaron la frontera en persecución de Villa.

Más de 14 000 soldados estadounidenses cruzaron la frontera en persecución de Villa. Resultados: Villa nunca fue capturado; hubo enfrentamientos con fuerzas mexicanas e incidentes como la batalla de Carrizal.

Esta misión, llamada también Mexican Expedition o Punitive Expedition, representa una de las incursiones militarmente más intensas en suelo mexicano sin que se declarara una guerra formal.

4. Incursión fronteriza en Candelaria (1919)

En agosto de 1919, fuerzas de la caballería estadounidense cruzaron brevemente el Río Bravo buscando capturar a un grupo de bandoleros tras el secuestro de dos pilotos del ejército norteamericano. Aunque de menor escala que otros episodios, esta acción constituye otra entrada militar no autorizada en territorio mexicano en el contexto de la inestabilidad de la Revolución Mexicana.

Datos clave

Fechas: 13 – 23 de agosto de 1919.

13 – 23 de agosto de 1919. Objetivo: Perseguir al grupo liderado por Jesús Rentería tras el secuestro de pilotos.

Perseguir al grupo liderado por Jesús Rentería tras el secuestro de pilotos. Resultado: Muerte de varios miembros del grupo de bandoleros y retirada de las tropas.

Este evento representa la última intervención militar significativa documentada en territorio nacional en ese periodo histórico.