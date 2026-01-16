¡Alerta sanitaria! Retiran estos chocolates de las tiendas por sospecha de salmonela

Si últimamente has comprado chocolates de menta con dátiles incluidos, deberías tener cuidado pues se ha alertado a la población sobre el consumo de éste debido a que puede contener presencia de salmonela en sus empaques. Es por eso que te dejamos todos los detalles para que tengas precaución en caso de haberlos consumido.

¿Cuáles son los chocolates que tienen posible salmonela?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, se sabe que el producto se llama “Mint Leaf Date Sweetened Chocolate Bar” de la marca Spring & Mulberry. Si, son unos chocolates que tienen sabor a menta y contienen dátiles en su interior.

Se dice que el lote afectado viene seriado con el número 025255, pues se distribuyó a nivel nacional, principalmente en Estados Unidos, pero mantiene una alerta internacional por ventas en línea y minoristas. Lo más sorprendente es que no es recién, sino desde septiembre 2025.

¿Es cierto que los chocolates están contaminados con salmonela?

La respuesta es sí. Y es que se realizaron pruebas de laboratorio que detectaron la presencia de salmonela, una bacteria que puede causar infecciones graves, especialmente en menores de edad, adultos mayores o personas con sistemas inmunes débiles.

Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Por lo que si consumiste esta barra de chocolate, las autoridades correspondientes recomiendan tirarla o devolverla a la tienda donde las compraste para obtener un reembolso.

Hasta el momento de la nota no se han reportado casos de personas enfermas, sin embargo, el retiro es una medida de prevención.

