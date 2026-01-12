Canasta básica 2025 alcanzó 4 mil 818 pesos por persona: INEGI

En el lapso de un año, la canasta básica urbana subió 177.98 pesos y la rural 116.89 pesos. Este incremento de precios se dio tanto en alimentos como en bienes y servicios, en los los mexicanos gastamos mes con mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México?

Al cierre de diciembre de 2025, salir a consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, como comer carne, consumir leche, transportarse, así como su cuidado personal y educación , representó el gasto más elevado de la canasta alimentaria para las familias mexicanas, detalló el organismo autónomo.

En ese sentido hasta diciembre del año pasado, la canasta básica se ubicó en 4 mil 818.14 pesos por persona en el ámbito urbano y 3 mil 451.13 pesos en el ámbito rural, según los datos de la canasta alimentaria más no alimentaria, lo que representa las cifra más elevadas desde al menos 1992, año en que inicia la base estadística del Coneval y que ahora continúa el Inegi.

¿Qué productos impulsaron el aumento de precios?

El incremento de los precios, tanto de alimentos como de bienes y servicios, en que gastaron los mexicanos mes a mes, en un lapso de un año, la canasta urbana subió 177.98 pesos y la rural 116.89 pesos. Así, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria y no alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.5 por ciento en el ámbito rural y de 3.8 por ciento en el urbano.

El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (7.3 por ciento anual) y el de bistec de res (de cualquier parte que se obtenga), de 17.6 por ciento, presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res (17.5 por ciento) fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca (9.4 por ciento).

En cuanto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y transporte público por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural, 6.2 y 6.6 por ciento anual, respectivamente. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como el de cuidados personales, 5.7 y 6.3 por ciento, respectivamente.

ahz.

