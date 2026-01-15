Policías de la SSC frustran robo en Azcapotzalco; hay dos lesionados

Dos presuntos delincuentes resultaron lesionados al repeler a la policía capitalina mientra intentaban asaltar a un transeunte.

Policías de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana repelieron una agresión al tratar de frustrar un robo frustrado SSC a un ciudadano en calles de la Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

Como resultado, dos probables delincuentes resultaron lesionados tras disparar a policías que realizaban labores de patrullaje en la zona, al observar que dos sujetos forcejeaban con otra persona, quien solicitó su apoyo.

¿Cómo ocurrió la agresión contra los policías?

Al marcarles el alto, uno de los hombres sacó una pistola y apuntó hacia los policías, por lo que los uniformados realizaron disparos para repeler la agresión, resultando lesionados los sospechosos.

¿Qué pasó con los presuntos responsables?

Los presuntos delincuentes fueron trasladados a la Cruz Roja en calidad de detenidos, bajo custodia policial, para su atención médica.

De los hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por el delito de lesiones por disparo de arma de fuego.

Por tal motivo, los dos oficiales que intervinieron para defender al ciudadano deberán rendir su declaración ante la instancia ministerial, para deslindar responsabilidades.

ahz

