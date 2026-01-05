Licencia permanente CDMX 2026: ¿Bajó de precio? Este es el costo oficial y los requisitos para tramitarle en línea

Conoce cuál es el precio de la licencia permanente durante 2026 en la CDMX.

Si durante este 2026 tienes planeado sacar tu licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, aquí te detallamos lo que necesitas saber sobre su costo oficial y todos los requisitos para tramitarla en línea este año.

¿Cuánto cuesta una licencia permanente en la CDMX?

Desde que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la extensión del programa en noviembre pasado, se confirmó que el beneficio se ampliará por un año más. De esta manera, el pago por este derecho se mantendrá en 1,500 pesos durante todo el 2026.

¿Hay 50% de descuento en la licencia permanente?

En agosto del año pasado, la Secretaría de Movilidad de la CDMX aclaró que no existen descuentos en el costo de este documento, lo cual aplica para todos y todas, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad. Con esto, las autoridades desmintieron la información falsa que circuló previamente sobre supuestas rebajas.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en 2026?

Para los nuevos conductores en la capital, el proceso arranca necesariamente en la plataforma Llave CDMX. Si aún no tienes un perfil, deberás registrarte antes de proceder con el trámite.

Toma en cuenta que, al tratarse de una expedición por primera vez, el sistema exige acreditar tus conocimientos, por lo que es muy importante estudiar la Guía para la Evaluación Teórica, cuyo examen puede realizarse en línea o, en caso de preferir la modalidad presencial, en cualquiera de los centros PILARES en la CDMX.

Una vez hecha la evaluación, obtendrás una constancia con folio y código QR que avala que aprobaste. En ese momento, el portal te permitirá generar tu línea de captura para el pago de los 1,500 pesos. Tras realizar el depósito deberás esperar, ya que el sistema suele demorar hasta 72 horas en procesar y reflejar el movimiento.

Finalmente, con el pago validado, el último paso consiste en programar una visita a los módulos. Para ello, debes ingresar a la agenda de citas de SEMOVI, navegar hasta el apartado de “Permisos y Licencias” y seleccionar la opción de impresión. Ahí podrás elegir la sede y el horario que mejor se adapten a tu agenda para acudir por tu plástico físico.