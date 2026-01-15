Concierto gratuito de 31 Minutos en CDMX: fecha, horario, lugar y cómo asistir al tributo

La Ciudad de México será escenario de un evento que conecta con la memoria colectiva de miles de personas. Un concierto gratuito tributo a 31 Minutos, la icónica serie chilena que combinó música, sátira y humor absurdo para marcar a toda una generación. El espectáculo se realizará este viernes 16 de enero de 2026 y no requiere boletos ni registro previo.

Aunque no se trata de los creadores originales del programa, el homenaje busca recrear la experiencia musical y escénica del universo de 31 Minutos a través de una banda especializada en interpretar su repertorio, con un formato pensado para públicos de todas las edades.

Cuándo y dónde será el concierto

El evento se llevará a cabo en uno de los puntos culturales y de transporte más concurridos del norte de la capital.

Fecha: viernes 16 de enero de 2026

Hora de inicio: 17:00 horas

Sede: Centro Cultural del Tren Suburbano, dentro del complejo Buenavista, Ciudad de México

La ubicación es estratégica porque permite la llegada directa tanto por transporte público como por vías principales, lo que facilita el acceso a familias, jóvenes y fans que vienen de distintas zonas del Valle de México.

Quiénes participan y qué tipo de show es

El concierto estará a cargo de 31 Fans, un proyecto musical que rinde tributo a las canciones más emblemáticas de 31 Minutos. No es un show oficial del elenco chileno, pero sí una recreación cuidada que mezcla música en vivo, interpretación escénica y elementos visuales inspirados en los personajes del noticiero ficticio.

El objetivo del espectáculo no es solo tocar las canciones, sino reproducir el espíritu satírico y entrañable que convirtió a 31 Minutos en un fenómeno cultural en América Latina.

Canciones que formarán parte del repertorio

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de los organizadores, se espera que el setlist incluya algunos de los temas más reconocidos de la serie, aquellos que trascendieron la pantalla y se convirtieron en parte de la cultura pop en español.

Entre las canciones que se interpretarán destacan:

Mi muñeca me habló

Doggy Style

Baila sin César

Diente blanco, no te vayas

Otros temas clásicos que marcaron distintas temporadas del programa

La propuesta apunta tanto a quienes crecieron viendo el programa como a nuevas generaciones que lo han descubierto en plataformas digitales.

A quién está dirigido el evento

El concierto está pensado como un espectáculo familiar y multigeneracional. No hay restricción de edad y el ambiente es abierto, lúdico y orientado a la convivencia.

Puede asistir:

Público infantil

Jóvenes y adultos que fueron fans de la serie

Familias completas

Personas que simplemente quieren disfrutar de un concierto gratuito en un espacio cultural

No se requiere ningún tipo de acreditación ni compra previa.

Cómo llegar al Centro Cultural del Tren Suburbano

El recinto está dentro del complejo Buenavista, uno de los nodos de transporte más importantes de la ciudad.

Las principales opciones para llegar son:

Tren Suburbano, estación Buenavista

Metro Línea B, estación Buenavista

Metrobús Línea 1, estación Buenavista

También hay estacionamiento en Fórum Buenavista y zonas cercanas, aunque se recomienda usar transporte público debido a la alta afluencia que se espera.

Recomendaciones para asistentes

Al tratarse de un evento gratuito y en un espacio de acceso abierto, se prevé una asistencia considerable. Para disfrutar mejor del concierto se recomienda:

Llegar con anticipación para asegurar buen lugar frente al escenario

Considerar tiempos extra de traslado

Usar transporte público para evitar complicaciones de estacionamiento

Llevar ropa cómoda y considerar que es un evento al aire libre dentro de un complejo transitado