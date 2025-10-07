¿Qué te pasa Policarpo? Ya salió el Tiny Desk de 31 minutos, Tulio

Los periodistas más importantes de todo Chile han dado un nuevo paso internacional. 31 Minutos, el amado noticiero ficticio convertido en fenómeno cultural, protagonizó su propio episodio en el famoso Tiny Desk Concert, el formato íntimo de la radio pública estadounidense NPR Music. El concierto ya está disponible en el canal oficial de YouTube de NPR, y ha emocionado a fanáticos de todas las edades.

Ampliar

Una presentación llena de humor, crítica y nostalgia

Desde un pequeño escritorio adornado con luces cálidas y micrófonos análogos, los personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín Juan Harry y por supuesto, Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos, ofrecieron una presentación que combinó sátira, reflexiones sociales y canciones que marcaron a más de una generación en Latinoamérica.

“No hicimos nada diferente a lo que somos: humor, música y desorden con propósito”, declaró el conductor Tulio Triviño al cierre del concierto, entre aplausos y risas.

A lo largo de poco más de 20 minutos, oportunidad pérdida para que durara 31 minutos, la presentación no solo apeló a la nostalgia de quienes crecieron con el programa, sino que también presentó su propuesta a nuevas audiencias globales.

Set list del Tiny Desk

Durante el concierto, 31 Minutos interpretó algunos de sus temas más emblemáticos:

Mi Equilibrio Espiritual

Bailan sin Cesar

Objeción Denegada

Calurosa Navidad

Mi Muñeca Me Habló

Arwrarwrirwrarwro

Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)

Como ya es habitual en el proyecto, no faltó la crítica social y política. Durante la canción “Objeción Denegada”, una nueva línea sorprendió a los espectadores:

“Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tu eres ilegal”.

La frase fue interpretada como una crítica directa a las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente aquellas implementadas por el gobierno de Donald Trump, a cargo del abogado que habla como idiota. Además de contar con un “amable señor” encargado de que regresen sanos y salvos a casa.

Ampliar

Un logro más para la música chilena

Con esta presentación, 31 Minutos se convierte en el sexto proyecto chileno en presentarse en Tiny Desk, sumándose a nombres como Mon Laferte, Ana Tijoux, Rubio, Claudia Acuña, y Mahani Teave. El programa de NPR ha albergado a artistas de renombre mundial como Coldplay, Dua Lipa,Tyler the Creator, BTS y Sting.

El episodio fue grabado el 29 de septiembre en las oficinas de NPR en Washington, tras un mes de preparación que incluyó logística, guion, escenografía y ensayos. Con los músicos usando camisas con la impresión del fondo del Tiny Desk, para mantener la ilusión.

La actuación de 31 Minutos formó parte de la programación especial del Mes de la Música Latina, una iniciativa anual de NPR que celebra la diversidad musical del continente.

Detrás de la magia del show están los creadores Álvaro y Pedro Díaz, junto a Rodrigo Salinas y Daniel Castro, quienes han mantenido vigente el espíritu del noticiero desde su debut televisivo en 2003.

Ampliar

¿Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos?

La presentación completa ya está disponible de forma gratuita en el canal de NPR Music en YouTube. Se puede ver desde cualquier país, permitiendo que seguidores de todo el mundo disfruten del humor y la música de los amados títeres chilenos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:31 minutos regresa en 2025 con película navideña: ¿Dónde y Cuándo verla?