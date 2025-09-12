Gobierno de Japón lanzan monedas conmemorativas de Dragon Ball; ¿Llegarán a México?

El fanatismo por Dragon Ball parece que nunca terminará y ahora hasta la Casa de la Moneda de Japón decidió rendirle homenaje a Goku con monedas conmemorativas oficiales que celebran los 40 años del manga. Aunque no son un Zeni, son piezas de colección que muchos fans en México y todo el mundo querrían tener.

Las monedas conmemorativas Dragon Ball son el nuevo tesoro de los coleccionistas. Te contamos todos los detalles sobre estas numismáticas.

¿Dónde se venderán las monedas conmemorativas Dragon Ball?

Según Impress Watch, se lanzarán dos sets distintos conmemorativos por el 40.º aniversario de la obra de Akira Toriyama. El primer set, llamado “Set de Monedas Proof del 40.º Aniversario de Dragon Ball 2025”, incluye seis monedas proof, con valores de 500 yenes a 1 yen, más una medalla de plata con un acabado especial. Todo esto viene en un estuche de lujo.

El segundo set, “Set de Monedas del 40.º Aniversario de Dragon Ball”, incluye seis monedas sin usar y una placa de latón rojo conmemorativa.

Monedas conmemorativas de Dragon Ball Ampliar

La Casa de la Moneda de Japón es la encargada de las ventas, las solicitudes se abren del 5 al 25 de septiembre a través de su tienda en línea oficial y por correo postal. Los envíos están programados para iniciar en diciembre de 2025. Sin embargo, hay un detalle importante para los fans mexicanos: los pedidos internacionales están restringidos a ciertos países, y lamentablemente México no está en la lista.

Si te mueres de ganas por tener las monedas conmemorativas de Dragon Ball, todavía hay algunas opciones. Puedes contactar a la Casa de la Moneda de Japón directamente a través de su correo overseas@mint.go.jp para preguntar por alternativas. Otra opción es usar servicios de envío y compra, como Tenso, Buyee o Zenmarket, que te permiten tener una dirección en Japón para recibir los productos y después los envían a tu hogar.

Monedas conmemorativas de Dragon Ball Ampliar

¿Llegarán a México las monedas conmemorativas Dragon Ball?

Directamente de la Casa de la Moneda de Japón, parece que no, ya que México no aparece en la lista de países para pedidos internacionales. Pero esto no significa que sea imposible conseguirlas.

Como te explicamos arriba, la mejor forma de que lleguen las monedas conmemorativas Dragon Ball a México es a través de servicios de reexpedición de compra que operan como intermediarios. También puedes buscarlas en mercados de reventa, casas de subastas especializadas o, si tienes un conocido en Japón, podrías pedirle el favor de que las compre y te las envíe.

Aunque no es tan sencillo como comprarlas en línea y esperar el paquete, con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas, podrás añadir estas increíbles monedas a tu colección.

