¿Cómo solicitar un crédito INFONAVIT si tienes 60 años? Requisitos, plazos y más detalles

INFONAVIT ha explicado las condiciones y beneficios que tienen los trabajadores de 60 años o más que desean obtener un crédito antes de jubilarse. Así que si quieres sacar un crédito antes de dejar de trabajar, te dejamos todo lo que necesitas para poder acceder a él.

¿Cómo adquirir el crédito INFONAVIT a los 60 años?

Realmente no hay nada fuera de lo común para solicitar un crédito INFONAVIT a los 60 años, por lo que el proceso es:

Precalificación: Debes entrar al portal “Mi Cuenta Infonavit” . Ahí el sistema te dirá cuántos puntos tienes (necesitas al menos 1080) y cuánto dinero te pueden prestar.

Debes entrar al portal . Ahí el sistema te dirá cuántos puntos tienes (necesitas al menos 1080) y cuánto dinero te pueden prestar. Taller “Saber más para decidir mejor”: Es un curso gratuito en línea que es obligatorio para todos los solicitantes.

Es un curso gratuito en línea que es obligatorio para todos los solicitantes. Solicitud de avalúo: Si ya tienes una casa vista, deberás solicitar el avalúo con una unidad de valuación autorizada por el instituto.

Si ya tienes una casa vista, deberás solicitar el avalúo con una unidad de valuación autorizada por el instituto. Inscripción: Acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) con tu expediente para formalizar la solicitud.

Los requisitos para esta edad son un poco más estrictos para asegurar que la deuda no sea impagable, es decir:

Relación laboral vigente: Debes estar trabajando y cotizando ante el IMSS. No puedes solicitarlo si estás desempleado.

Debes estar trabajando y cotizando ante el IMSS. No puedes solicitarlo si estás desempleado. El factor Edad + Plazo: Si eres hombre , la suma de tu edad más el tiempo que tardes en pagar no debe exceder los 70 años . Si eres mujer , la suma de tu edad más el plazo no debe exceder los 75 años .

Si eres , la suma de tu edad más el tiempo que tardes en pagar no debe exceder los . Si eres , la suma de tu edad más el plazo no debe exceder los . Saldo en la Subcuenta de Vivienda: Se tomará todo el dinero que has ahorrado a lo largo de tu vida laboral para financiar la compra.

Se tomará todo el dinero que has ahorrado a lo largo de tu vida laboral para financiar la compra. Documentación: Acta de nacimiento, identificación oficial vigente (INE o Pasaporte) y el CURP.

¿Qué pasa si no quieres comprar una casa con el crédito INFONAVIT?

Si nunca sacaste un crédito, el dinero que está en tu Subcuenta de Vivienda ha estado generando intereses, por lo que suele ser una suma importante que te servirá para mejorar tu calidad de vida durante el retiro.

A los 60 años el Infonavit todavía te presta, pero el tiempo para pagar es más corto y el monto que te autoricen dependerá totalmente de tu salario actual y de lo que ya tengas ahorrado.

