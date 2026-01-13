Rutas alternas por bloqueos en Edomex HOY: ¿Cómo evitar los cierres de transportistas este 13 de enero?

Choferes de la asociación "Rutas Hermanas" mantienen un megabloqueo en las principales entradas al Estado de México este 13 de enero.

Bloqueos colapsan la zona oriente del Edomex este martes 13 de enero debido a que operadores de la asociación “Rutas Hermanas” han cerrado carreteras y casetas en protesta por presuntos abusos en corralones, extorsiones policiales y robo de unidades. Las movilizaciones iniciaron a las 9:00 de la mañana, afectando puntos como la Autopista México-Puebla y la Calzada Ignacio Zaragoza, por lo que te compartimos las rutas alternas para evitar quedar atrapado en el tráfico.

Rutas alternas: ¿Cómo evitar el bloqueo de “Rutas Hermanas” en Edomex?

Los cierres afectan arterias principales que conectan al Estado de México con la capital, siendo estos la carretera Chalco-Cuautla, el Circuito Exterior Mexiquense y el acceso por Santa Martha Acatitla.

Ante esto, se recomienda evitar la zona oriente y optar por las siguientes alternativas viales:

Hacia la Ciudad de México por el sur, utiliza el Eje 10 Sur como vía principal para conectar directamente con la zona de Tláhuac.

Desde la zona de Texcoco, circula por las avenidas interiores del municipio para salir hacia Cabeza de Juárez y así evitar los cortes en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Si viajas desde el norte, aunque el tiempo de traslado será mayor, la Vía Morelos y la Avenida Central se mantienen como las opciones más viables para esquivar los bloqueos en el Circuito Exterior Mexiquense.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian bloqueos para este martes 13 de enero en Edomex: Rutas del transporte público cerrarán carreteras y tomarán casetas

Vialidades cerradas por megabloqueo en Edomex HOY 13 de enero

La asociación “Rutas Hermanas” mantiene bloqueos en los principales accesos de la zona oriente:

Autopista México-Puebla

Carretera Chalco-Cuautla

Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Santa Martha Acatitla,

Circuito Exterior Mexiquense, cierres en el tramo de Nezahualcóyotl y en el acceso de la Avenida Vicente Villada.

Carretera México-Texcoco

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, afectando también el Periférico Oriente.

Avenidas Pantitlán y Chimalhuacán

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos provocan caos en municipios del Estado De México y en CDMX