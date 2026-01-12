Anuncian bloqueos para este martes 13 de enero en Edomex: Rutas del transporte público cerrarán carreteras y tomarán casetas

Bloqueos y marchas, por parte de comerciantes y transportistas del Estado de México. Foto: W Radio

Operadores de diversas rutas del transporte público en la zona oriente del Estado de México, anunciaron que este martes 13 de enero, realizarán un mega bloqueo en distintos puntos del Valle de México.

La Asociación “Rutas Hermanas” informó que cerrarán carreteras y tomará casetas en el oriente de la entidad.

¿Por qué protestan los operadores del transporte público?

Los conductores denuncian inseguridad, asaltos, extorsiones y el robo a pasajeros.

También protestarán por los constantes abusos por parte de corralones concesionados, donde policías de tránsito estatal los remiten y ahí les roban autopartes, y les hacen cobros excesivos (extorsiones).

Los choferes también denuncian que les han robado unidades por las que pagaron infracciones, y aún teniendo las hojas de liberación, las unidades no aparecen.

¿Dónde se instalarán los bloqueos?

Chalco-Cuautla

México-Puebla

México-Texcoco

Circuito Exterior Mexiquense , a la altura de Nezahualcóyotl

, a la altura de Nezahualcóyotl Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de Santa Martha Acatitla

, a la altura de Santa Martha Acatitla Av. Bordo de Xochiaca en sus límites con el municipio de Chimalhuacán, Periférico Oriente, Av. Chimalhuacán y Av. Pantitlán.

en sus límites con el municipio de Chimalhuacán, Periférico Oriente, Av. Chimalhuacán y Av. Pantitlán. Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.

¿Dónde será la concentración principal de la protesta?

La concentración principal será frente al Corralón Grúas Castillo en el municipio de La Paz, donde presuntamente les han robado las unidades que debían estar “resguardadas”.

El inicio de las manifestaciones y bloqueos está anunciado a las 09:00 A.M.

