Marine venezolana cuenta en Instagram cómo fue su participación en la captura de Nicolás Maduro

Marien Rincón, una oficial de la Marina de los Estados Unidos de origen venezolano afirmó públicamente que participó en la operación que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Marien Rincón se identifica en redes sociales como “americana nacida y criada en Venezuela”, originaria de Maracaibo, estado Zulia. En su cuenta de Instagram, la oficial naval compartió fotografías con su uniforme y la bandera venezolana, señalando que participó en la operación militar que llevó a la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Antes de unirse a la Marina de EE. UU., Rincón relató que fue protestante en Venezuela, tomando parte en manifestaciones contra el gobierno chavista. Tras emigrar, decidió integrarse a las fuerzas armadas estadounidenses como oficial naval, lo que —según ella— permitió que formara parte de la operación que capturó al exlíder venezolano.

Ampliar

Marien Rincón y la captura de Maduro

En su publicación, Rincón escribió que se considera una de las personas que “luchó por la libertad en las calles” antes de su carrera militar. Afirmó que la detención de Maduro era algo inevitable después de años de denuncias de represión, encarcelamiento político y crisis social que, en su opinión, afectaron a millones de venezolanos.

Sus declaraciones colocan su experiencia personal en el contexto de la diáspora venezolana y la búsqueda de cambios políticos. La oficial dedicó su participación a quienes sufrieron persecución y exilio, subrayando que su trayectoria —desde Maracaibo hasta la Marina de EE. UU.— la llevó a estar “en contra” del expresidente.

Ampliar

El mensaje de Rincón se viralizó en redes y medios, destacando el hecho de que una persona nacida en Venezuela llegara a integrarse en las fuerzas armadas de otro país e identificara su papel en un hecho de alta relevancia geopolítica. Sin embargo, el alcance exacto de su participación en la operación de captura no ha sido confirmado oficialmente por la Marina de Estados Unidos o fuentes gubernamentales.

El caso representa una intersección entre las historias personales de migración, el conflicto político en Venezuela y las narrativas en desarrollo sobre la reciente intervención estadounidense que resultó en la detención de Nicolás Maduro.