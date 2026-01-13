¡Comer fuera será más caro! Canirac advierte incremento del 10% en platillos

El anuncio no solo responde al alza de precios en las materias primas, sino también a una baja afluencia turística. / d3sign

Salir a comer en México será más costoso este 2026. Tras un año de crecimiento limitado y una presión inflacionaria que ha disparado el costo de los insumos básicos, la industria restaurantera nacional se prepara para realizar ajustes inevitables en sus menús.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, reveló que el costo de algunos productos para elaborar los platillos han subido más de 30%, “pero aún faltan ajustes”.

¿Por qué los restaurantes han contenido los aumentos en sus cartas?

Explicó que las ventas se han visto afectadas por la crisis mundial que ha frenado la llegada de turistas al país así como por la inseguridad que se vive en algunas zonas del país, como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y algunos municipios de Veracruz; el sector ha “aguantado” los incrementos de precios que se registran en productos con los que elaboran los platillos que ofrecen en sus cartas.

“El sector restaurantero ha aguantado mucho en el tema de los incrementos, hemos tenido más de 30% incrementos en algunos productos de materia prima para preparar los alimentos, pero te puedo decir que las cartas no se han incrementado arriba del 8%, yo creo que estamos aguantando mucho porque se aumentamos los precios que debíamos aumentar la gente ya no saldría con la frecuencia que lo está haciendo hoy en día”. — Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco

Entrevistado, luego de firmar un convenio con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y la plataforma de educación en línea Platzi, el líder de los restauranteros a nivel nacional, estimó sin embargo, que el precio de los platillos no aumente más del 10%.

“Mira este yo creo que no va a haber incrementos arriba del 10% en las cartas, este, ahorita están haciendo ajustes porque ahorita ya vienen los incrementos de todos los insumos, yo creo que no pasamos de ese número”.

¿Cómo ha impactado el alza de precios en las ventas del sector?

El presidente de la Canirac reconoció que el alza de precios si ha afectado las ventas, las cuales dijo el año pasado apenas crecieron 1.8%, por lo que tampoco se alcanzó el nivel de crecimiento que se tenía proyectado el año pasado.

Rodríguez Pacheco confió que con el Mundial de fútbol 2026, la industria restaurantera se recupere.

“Teníamos proyectado un crecimiento del 5% en el 2025, desgraciadamente no llegamos a la meta, nuestro crecimiento fue del 1.8%, nos quedamos muy lejos pero esperemos que este 2026 es la oportunidad para repuntar, por el flujo de gente que va a llegar a nuestro país; pues mira fueron muchos factores no uno es un poquito la crisis mundial que estamos viviendo que eso hace que pues el turista no llegue, que la gente no gaste, que las empresas no vendan y eso hace que se afecte la economía, un poco también el tema de inseguridad en algunos lugares que también nos ha afectado”. — Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco

Destaco que entidades como Sinaloa, Michoacán y algunos municipios de Veracruz, la inseguridad le ha afectado a este sector mientras que en Guerrero, dijo la recuperación ha sido complicada, luego del huracán Otis, en donde el sector se perdió más del 80%, todo eso dijo provoca que el turismo no vaya.

