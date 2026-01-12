Real Madrid corre a Xabi Alonso tras caer ante Barcelona; nombra a Álvaro Arbeloa nuevo técnico de primer equipo

El Real Madrid C. F. confirmó un cambio importante en su banquillo. El club informó que, de mutuo acuerdo, Xabi Alonso deja de ser entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa marcada por la confianza institucional y el respeto del madridismo.

En su comunicado oficial, el club destacó que Xabi Alonso es una leyenda del Real Madrid, subrayando su compromiso, profesionalismo y la manera en que representó los valores de la institución. La directiva agradeció el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico y dejó claro que el club seguirá siendo su casa.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

El legado de Xabi Alonso en el club

Aunque su etapa como entrenador fue breve, Alonso mantuvo el respaldo de la afición y de la directiva por su perfil formativo, liderazgo y conocimiento del ADN madridista. El club optó por una salida pactada, evitando rupturas y reforzando la idea de continuidad institucional.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del primer equipo

En el mismo anuncio, el Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo. Arbeloa llega tras una trayectoria ascendente dentro de la cantera blanca, donde ha sido una de las figuras clave del proyecto formativo.

Desde 2020, Arbeloa ha dirigido distintas categorías inferiores. Fue campeón de Liga con el Infantil A, Cadete A y Juvenil A, y logró un triplete histórico con el Juvenil en la temporada 2022-2023. En la campaña 2024-2025 volvió a proclamarse campeón de Liga, consolidando su perfil como formador y líder.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Como jugador, Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando 8 títulos, incluidas dos Champions League. Además, fue parte fundamental de la generación dorada de la selección española, con la que ganó el Mundial de 2010 y dos Eurocopas.

La apuesta por Arbeloa refleja una continuidad del modelo interno, privilegiando el conocimiento del club y la identidad madridista. El nuevo técnico afronta el reto de liderar al primer equipo con un perfil cercano a la cantera, pero con experiencia en escenarios de máxima exigencia.