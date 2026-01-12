Difícil prever el futuro de Irán ante la crisis, advierte Maruan Soto Antaki

Difícil de suponer lo que viene para Irán... el rol que jugaría Estados Unidos, es que si hace poco, se puede traducir a nada y si hace mucho el nivel de desestabilización se puede salir de control”, señaló Maruan Soto Antaki en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola,

El experto en Medio Oriente detalló que Irán es una dictadura instaurada desde 1979 y que ha transcurrido por diversos movimientos generados por asuntos económicos y sociales; en la que desde el 28 de diciembre pasado la paridad de su moneda ante el dólar era de 1.5 millones, cuando solo hace cinco años era de 250 mil por dólar; en donde la devaluación pasó de 40 a 70% y la gente ya no tuvo dinero para comer y los comerciantes ya no pudieron importar bienes.

¿Cómo influyen las protestas y la represión del régimen?

Soto Antaki recordó que si bien Irán ha sido siempre un sitio de violación de los derechos humanos de las mujeres, la brutalidad para finales de 2025 habla de alrededor de 15 mil 600 ejecuciones.

A 16 días de protestas, dijo, “las sociedades se cansan más debilitados por falta de apoyos de Assad, la pérdida de Hezbolá y los ataques de junio de Estados Unidos.

“La oposición sigue siendo desorganizada y se enfrenta a la capacidad de represión del régimen” que amaga con una suspensión total de internet “no tenemos comunicación los últimos han sido para saber que sus familiares o amigos habían sido muertos por el régimen”.

¿Qué escenarios se abren para el futuro de Irán?

El Hijo de el Sha de Irán, Reza Korosh Pahlaví, dijo, empieza a llamar al regreso a la monarquía, aunque no es porque la sociedad así lo quiera, sino porque no encuentran una opción. Lo que la sociedad esperaría es “que caigan las élites de la guardia revolucionaria o se pasen del otro lado o que las élites en el poder se fracturen”.

Por el momento, dijo viene un temporal con temperaturas muy bajas y podría limitar las salidas a las calles, pues incluso las cifras no conocidas se han manejado en más de 10 mil muertos, lo que podría servir para infundir miedo y pedir a los padres que no dejen salir a sus hijos a las protestas.

Ante ese temor, países como Francia han decidido sacar a todos sus ciudadanos que para quienes no es indispensable permanecer en Irán.

