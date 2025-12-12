CDMX recibe millones de visitantes por la Virgen de Guadalupe: así crece el turismo religioso en México

El turismo cultural y espiritual transforma el ritmo de vida en la capital del país, después de decenas de miles de peregrinos de distintas regiones de México acudieran a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como parte de una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este fenómeno no solo refleja la fe popular, sino también un patrón creciente de estilo de vida ligado a experiencias culturales profundas, que integran tradición, identidad y turismo religioso en un solo flujo masivo de personas.

Cada 12 de diciembre, fecha en que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac en 1531, las calles de la Ciudad de México se llenan de fieles y visitantes que caminan, rezan y celebran su devoción hacia la “Guadalupana”, símbolo de unidad y paz para millones. Según reportes de Associated Press, miles de personas arribaron desde la madrugada llevando imágenes, velas y ofrendas hasta el atrio del santuario mariano, en lo que es considerado uno de los mayores peregrinajes católicos de América Latina.

Turismo que trasciende lo religioso

El impacto de esta peregrinación va más allá de la práctica religiosa, se ha convertido en un motor de turismo cultural y económico. Familias enteras, grupos comunitarios y turistas extranjeros se suman cada año a una tradición que promueve:

Revalorización del patrimonio histórico y urbano, con rutas tradicionales que conectan el interior del país con la Ciudad de México, así da cuenta un reportaje publicado por La Razón de México.

Movimiento de personas y consumo local en transporte, alimentación y hospedaje.

Conexión intergeneracional, donde mayores transmiten historias y motivos de fe a las nuevas generaciones.

De acuerdo con Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, se espera que este 2025 se rompa el récord de visitantes, superando los 13 millones que arribaron a la Basílica en años recientes, reforzando el peso de esta fecha en la vida social y cultural de México.

La derrama económica de la fe

Además del impacto cultural y social, la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un motor económico clave para la Ciudad de México y todo México. Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el turismo religioso asociado a esta tradición generará una derrama económica superior a 21 mil 700 millones de pesos entre el 6 y el 15 de diciembre, cifra que representa un crecimiento de 8.5 % respecto a 2024 y refleja el efecto multiplicador de la fe en sectores como hospedaje, transporte, comercio de alimentos, artesanías y servicios turísticos en todo el país.