Dan de baja a 39 policías en Nezahualcóyotl durante 2025 por irregularidades

Durante 2025 se registró la baja de 39 elementos de policía de Neza por irregularidades

Cómo parte de la depuración permanente en la corporación, en el presente año 2025, fueron dados de baja 39 elementos, de la Comisaría de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl.

Ismael Castillo Palacios, Coordinador de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Nezahualcóyotl, confirmó y dio los motivos por los cuales fueron dados de baja los uniformados.

“En este año que está por concluir, llevamos a la fecha 39 bajas de elementos que han incurrido en diversas irregularidades respecto con su función, algunas que ya pueden ser tipificadas como delito y pues bueno, estos elementos han sido dados de baja y puestos a disposición del Ministerio Público.”

¿Cuáles fueron las causas de las bajas en la Policía de Nezahualcóyotl?

El responsable del área mencionó cuáles han sido algunos de los delitos en qué incurrieron.

“Las principales causas por las cuales han causado baja estos elementos han sido principalmente por abuso de autoridad, en sus diversas modalidades, extorsión, robo, lesiones, esas son las principales causas.”

En un recorrido sorpresa, acompañados por la Jefa de Servicios, Angélica Marín, del área de Asuntos Internos, pudimos constatar la supervisión a la cual son sometidos los policías.

“¿Comandante que es lo que realiza en estos momentos? En estos momentos se le realiza una inspección a la unidad, a los elementos, que cuenten con sus licencias vigentes, si estaban presentando un apoyo ámbar, por eso estaba estacionada la unidad, reportando a C4.”

¿Cómo perciben los vecinos y policías la supervisión interna?

Al llegar a los cuadrantes donde se ubican los sectores, elementos y patrullas observamos las condiciones que guardan, así como la manera en que interactúan los vecinos con los policías de cuadrante, a quienes los tratan con camaradería y respeto, así lo expresó la señora Margarita Vera, vecina de la colonia El Sol.

“Son unas personas muy buenas, tanto como humanamente, como elementos, vigilan mucho aquí la colonia, están atentos, cuando uno les llama acuden al momento, no se tardan, es lo que puedo decir de ellos. ¿Ha mejorado la confianza en la Policía de Nezahualcóyotl? Claro que sí. ¿Ha cambiado? Ha cambiado mucho, mucho ha cambiado. ¿El que realicen supervisión a ellos mismos, en su trabajo? Está muy bien, le digo, ha mejorado mucho tanto como personas, como la vigilancia.”

Para los elementos, Arturo García, Ángel Muñoz y Nayeli Machuca, la supervisión y depuración en la corporación es sana y necesaria.

“Finalmente, es parte fundamental para que haya correcciones de lo que estamos haciendo. ¿Les incomoda, les preocupa, les molesta? No, de hecho está bien, porque a final de cuentas es parte de la estructura del modelo que tenemos trabajando.”

“Me produce satisfacción, porque ellos pueden ver nuestras faltas y pueden ver en qué podemos ir mejorando.”

“Así nos sentimos con la seguridad de que estemos haciendo bien nuestro trabajo, o que si de alguna manera lo estamos haciendo mal, nos corrijan o nos hagan saber en qué la estamos regando... Los compañeritos que de alguna manera se van torciendo en el camino, los van sacando de esta corporación.”

La encomienda es “Cero Tolerancia” y asimismo “100 % Reconocimiento al Policía”, con esta política, la corporación de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, integrada por más de 2 mil 300 elementos, está considerada entre las mejores calificadas a nivel nacional.

ahz.

