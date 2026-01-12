AICM reactiva operaciones tras banco de neblina

Este lunes 12 de enero de 2025, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México dio a conocer a través de sus redes sociales que debido a un banco de niebla, los vuelos se suspendían hasta nuevo aviso.

Fue al rededor de las nueve y media de la mañana cuando el pronóstico del clima permitió el reinicio de operaciones.

#ArptoBJinforma

Se reanudan operaciones de despegue y aterrizaje, luego del banco de niebla que se presentó esta mañana en el área operativa. Si tienes un vuelo programado para este día, consulta el estatus del mismo con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026

Por la mañana tanto despegues como aterrizajes fueron suspendidos.

#AIBJinforma



Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026

Esta es la primera suspensión de actividades del 2026, debido a mal clima que se registra en la Ciudad de México por diversos factores climatológicos como el frente frío número 27 y la tormenta invernal que afecta no solo a la capital mexicana, sino a varios estados de la República de acuerdo con el SMN y que genera una doble alerta.

Autoridades recomiendan a los usuarios de las terminales aéreaa mantenerse siempre en contacto con sus aerolíneas a fin de obtener información de primera mano.