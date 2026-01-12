AICM reactiva operaciones tras banco de neblina
Por presencia de nebina en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, autoridades suspendieron operaciones, mismas que fueron reanudadas al rededor de las 9:30 de la mañana.
Este lunes 12 de enero de 2025, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México dio a conocer a través de sus redes sociales que debido a un banco de niebla, los vuelos se suspendían hasta nuevo aviso.
Fue al rededor de las nueve y media de la mañana cuando el pronóstico del clima permitió el reinicio de operaciones.
Por la mañana tanto despegues como aterrizajes fueron suspendidos.
Esta es la primera suspensión de actividades del 2026, debido a mal clima que se registra en la Ciudad de México por diversos factores climatológicos como el frente frío número 27 y la tormenta invernal que afecta no solo a la capital mexicana, sino a varios estados de la República de acuerdo con el SMN y que genera una doble alerta.
Autoridades recomiendan a los usuarios de las terminales aéreaa mantenerse siempre en contacto con sus aerolíneas a fin de obtener información de primera mano.