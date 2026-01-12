Acta de nacimiento en línea cambia en 2026: ahora deberás usar Llave MX para el nuevo trámite

Si necesitas tu acta de nacimiento en línea, ahora deberás registrarte en Llave MX.

A partir de 2026, el trámite para obtener el acta de nacimiento certificada en línea tendrá un cambio clave: será obligatorio contar con Llave MX, el nuevo sistema de identidad digital del Gobierno de México. La medida busca reforzar la seguridad, evitar fraudes y unificar el acceso a los servicios digitales federales.

La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), confirmó que el uso de Llave MX será un requisito indispensable para descargar el documento desde el portal oficial.

¿Qué es Llave MX y por qué ahora es obligatoria?

Llave MX es una identidad digital única creada por el gobierno federal para autenticar a las personas en trámites en línea. Funciona como un perfil seguro que valida la identidad del usuario y reemplaza gradualmente otros métodos de acceso menos confiables.

Con este cambio, el gobierno busca que solo el titular del acta —o una persona debidamente autorizada— pueda descargarla, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad y uso indebido de documentos oficiales.

¿Qué necesitas para crear tu Llave MX?

Para obtener Llave MX, debes cumplir con estos requisitos básicos:

CURP validada

Correo electrónico personal

Número de teléfono móvil

Crear una contraseña segura

El registro se realiza en línea y, una vez activada, podrá usarse en múltiples trámites federales, no solo para el acta de nacimiento.

Cómo sacar el acta de nacimiento con el nuevo sistema

Una vez que cuentes con Llave MX, el proceso será el siguiente:

Ingresa al portal oficial de actas. Accede con tu usuario y contraseña de Llave MX. Busca tu acta con CURP o datos personales. Realiza el pago correspondiente, si aplica. Descarga el documento certificado en formato PDF.

El acta mantiene validez legal para trámites escolares, laborales, bancarios y gubernamentales.

¿Desde cuándo aplica el cambio?

La integración de Llave MX comenzó de forma gradual, pero en 2026 se convierte en requisito obligatorio para nuevos accesos al sistema. Las autoridades recomiendan registrarse con anticipación para evitar contratiempos cuando se requiera el documento.