Regreso a clases: ¿Qué estaciones del metro estarán cerradas y qué precauciones tomar?

Con el regreso a clases del próximo lunes 12 de enero de 2026, miles de estudiantes de educación básica, bachillerato y universidad regresan a las aulas para retomar sus estudios. Es por ello que el metro de la capital se prepara para que miles se trasladen en sus instalaciones y se dirijan a sus destinos, por lo que pondrá en marcha una estrategia para que no haya retrasos en este transporte público.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que realizará un monitoreo especial de la operación de los trenes y las estaciones con más afluencia para enviar convoyes vacíos y evitar aglomeraciones, asimismo, informaron de las estaciones que estarán abiertas para que los usuarios puedan tomar precauciones, te contamos todos los detalles.

¿Qué estaciones del metro sí estarán abiertas?

De acuerdo con el director de la institución, Adrián Rubalcava, informó que todas las estaciones del metro estarán abiertas, a pesar de que en la línea B de éste mismo, este fin de semana (10 y 11 de enero) se mantuvieran cerradas algunas de sus estaciones. Asimismo, mantendrán a la población al tanto de lo que suceda en sus instalaciones en caso de que suceda algún incidente que obligue a cerrar alguna estación.

Dijo abiertamente:

El área de Seguridad Institucional coordinará acciones con las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, cuyos efectivos se encontrarán desplegados en andenes y accesos, para brindar atención oportuna a las personas usuarias ante cualquier eventualidad” — Adrián Ruvalcaba

¿Qué recomendaciones tomar en el regreso a clases en el metro de la CDMX?

El mismo metro mencionó e hizo hincapié en solicitar la participación de los usuarios para permitir la circulación de los trenes y no haya restrasos, tales como:

Permitir el libre descenso de los vagones antes de abordar

Accionar las palancas de emergencia d elos trenes (únicamente en caso necesario)

Evitar la caída de objetos a las vías

No rebasar la línea amarilla de los andenes

Recuerda mantener tus pertenencias contigo y bien resguardadas, igualmente sal con tiempo para evitar retrasos.

