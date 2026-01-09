Contingencia ambiental por ozono queda suspendida este viernes 9 de enero en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 18:00 horas de este viernes quedó suspendida la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que mejoraran las condiciones meteorológicas y se redujeran los niveles de contaminación.

De acuerdo con el comunicado oficial, la evolución del clima en el Valle de México favoreció la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento en la velocidad del viento desde las 16:00 horas. Estas condiciones permitieron una dispersión más eficiente de contaminantes, lo que provocó una reducción continua en la concentración de ozono.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/HQIRchYvvm pic.twitter.com/IDDLqQK3mp — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 10, 2026

A las 18:00 horas, los registros del Sistema de Monitoreo Atmosférico mostraron concentraciones horarias de ozono dentro de la norma, lo que permitió levantar todas las medidas aplicadas durante la contingencia.

Qué se espera para las próximas horas

Los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión que afectaba a la región se alejará del Valle de México, lo que favorecerá mejores condiciones de ventilación y una menor acumulación de contaminantes en la atmósfera durante el fin de semana.

Las autoridades señalaron que estas condiciones permitirán mantener una calidad del aire aceptable, aunque continuarán con la vigilancia permanente de los indicadores ambientales.

¿Cómo operará el Hoy No Circula?

Las autoridades recordaron que mañana sábado 10 de enero, el Hoy No Circula operará de manera normal, sin restricciones adicionales por contingencia ambiental.

Aunque la contingencia por ozono fue suspendida, las autoridades reiteran la importancia de mantener hábitos responsables, como reducir el uso del automóvil y mantenerse informados sobre la calidad del aire, para prevenir nuevos episodios de contaminación en la ZMVM.