Develan billete de lotería para conmemorar 450 años de la Fundación de León, Guanajuato

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, enfatizó que celebrar a esta ciudad es reafirmar que el futuro se construye desde lo local, desde la comunidad y desde el trabajo diario, contribuyendo al desarrollo de Guanajuato y al bienestar de México.

La gobernadora del Estado de Guanajuato se refirió a que “este billete conmemorativo es un fantástico escaparate que nos permite compartir con millones de mexicanas y mexicanos, la identidad y el orgullo de ser leonesas y leoneses”

El sorteo se realizará el martes 20 de enero, cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos

Lotería Nacional, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de León, presentaron el billete del Sorteo Mayor No. 3998, para conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad de León y con esta edición se reconoce el esfuerzo colectivo de generaciones que escribieron la historia, cultura y tradiciones, así como a los hombres y mujeres que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria.

La develación del billete conmemorativo fue presidido por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quienes coincidieron en que hoy se celebra a un territorio y a una comunidad que sigue escribiendo su historia con fuerza y visión de desarrollo.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que la emisión de este billete es un homenaje a la historia viva que sigue latiendo en León y que forma parte del corazón histórico y productivo de Guanajuato.

Ampliar

“Celebrar a León es reafirmar que el futuro se construye desde lo local, desde la comunidad y desde el trabajo diario, contribuyendo al desarrollo de Guanajuato y al bienestar de México, con la convicción de seguir avanzando hacia un León más justo, incluyente y próspero para las generaciones que vienen”, manifestó.

La directora general de Lotería Nacional mencionó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum se avanza con la visión humanista de que gobernar es servir, que el desarrollo no se impone, sino que se construye con la gente, y que la historia y la identidad de cada comunidad son pilares del bienestar colectivo.

En este sentido, Olivia Salomón, desde el Teatro de Lotería Nacional, afirmó que cuando una institución nacional reconoce a una ciudad como León, reconoce también el valor de lo local, de lo diverso y de lo que nos une como país. Añadió que ésa es la vocación de la Lotería Nacional: estar donde está el pueblo, sin distinciones, con respeto y con profundo sentido de nación.

En tanto que la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó que “este billete conmemorativo no es sólo un símbolo, es un fantástico escaparate que nos permite compartir con millones de mexicanas y mexicanos, la identidad y el orgullo de ser leonesas y leoneses”.

Ampliar

“Este billete exalta 450 años de una historia viva, una historia que late en cada calle, en cada plaza, en cada rincón de León. Es una expresión del orgullo que sentimos por nuestras raíces, por nuestra cultura y por nuestras tradiciones”, dijo la Gobernadora.

Cada imagen de este histórico billete conmemorativo, lleva consigo la esencia de nuestro terruño, la historia que nos une y la esperanza que nos impulsa hacia un mejor futuro, agregó Libia Dennise luego de reconocer a todo el equipo de la Lotería Nacional por todas las atenciones recibidas para que este momento haya sido posible.

Durante su mensaje, Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León, agradeció a la Lotería Nacional por hacer homenaje a la historia de León, ciudad que ha dejado huella en Guanajuato y el país.

“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el trabajo de muchas generaciones, de hombres y mujeres valientes, generosos, solidarios porque hemos vivido de todo; las generaciones pasadas han pasado por muchísimos obstáculos y todo lo hemos superado”, refirió.

Ampliar

“Estamos orgullosos de ser de León por la gente de León. En este hermoso boleto de lotería tenemos manifestado el león de la Calzada, pero sobre todo los textiles y muchísimos otros elementos que nos representan como mexicanos y que representan a León”, destacó.

Un billete que celebra 450 años de historia

Al momento de invitar a participar en el sorteo, la directora general de Lotería Nacional detalló que el billete recorrerá mercados, plazas y hogares, llevando un mensaje claro: que León tiene historia, carácter y futuro, que su nombre y su memoria merecen ser reconocidos en cada rincón de México. El Sorteo Mayor No. 3998 se realizará el martes 20 de enero del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Ampliar

Con un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, ya están disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.