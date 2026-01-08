Venezuela anuncia liberación de “un número importante de presos políticos” como gesto de paz

Miles de venezolanos salen a las calles de Caracas para protestar por la captura de Nicolás Maduro. Getty Images

El principal legislador de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves 8 de enero de 2026 que el gobierno inició la liberación de un número significativo de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. El anuncio se dio a conocer en un mensaje oficial en el que calificó la decisión como un “gesto de paz” y luego que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

Rodríguez explicó que la medida fue adoptada por el Gobierno Bolivariano junto con otras instituciones del Estado y que las excarcelaciones comenzaron de inmediato. “Estos procesos de liberación se están llevando a cabo en este mismo momento”, afirmó el legislador, quien también preside la Asamblea Nacional de Venezuela.

El funcionario subrayó que la decisión no fue producto de negociaciones con la oposición ni con gobiernos extranjeros. Según su versión, se trató de una acción unilateral, tomada por el Ejecutivo como señal de distensión política.

🇻🇪🚨| URGENTE: Jorge Rodríguez se rinde ante Donald Trump y anuncia la liberación de una gran cantidad de presos venezolanos y extranjeros en Venezuela. Esta fue una orden directa de Donald Trump. ¡Gracias @POTUS por hacerlo posible! pic.twitter.com/IIVjhCILle — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 8, 2026

La liberación de los presos políticos fue una demanda constante de la oposición

La liberación de presos políticos ha sido una exigencia reiterada de la oposición venezolana, así como de organizaciones internacionales de derechos humanos. En distintos momentos, estos grupos han solicitado la excarcelación de personas detenidas por razones políticas, señalando presuntas irregularidades en los procesos judiciales.

Rodríguez sostuvo que el anuncio busca enviar un mensaje de estabilidad y reconciliación, en un contexto marcado por tensiones internas y presiones externas sobre el gobierno venezolano.

Hasta el momento, no se ha publicado una lista oficial con los nombres de las personas que serán liberadas, ni se ha precisado el número exacto de beneficiarios. Tampoco se han detallado las condiciones legales bajo las cuales se realizarán las excarcelaciones, como posibles medidas cautelares o restricciones posteriores.

Expectativa y reacciones

El anuncio generó expectativa inmediata dentro y fuera del país. Organizaciones civiles y familiares de detenidos permanecen atentos a la confirmación de los casos liberados, mientras observadores internacionales siguen de cerca el desarrollo del proceso.

Por ahora, el gobierno insiste en que se trata de un acto de voluntad política, mientras la oposición y la comunidad internacional esperan que las liberaciones se traduzcan en cambios sostenibles en la situación de derechos humanos en Venezuela.