Kenia López Rabadán propone decálogo para una reforma electoral con “cancha pareja”

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en la segunda emisión de “Así las Cosas” en ausencia de Carlos Loret de Mola, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, habló sobre el decálogo de principios políticos para la reforma electoral que presentó y dijo son diez puntos que busca sean tomados en cuenta al recibir distintas iniciativas para generar condiciones desde una visión lo más objetiva posible en beneficio de los mexicanos, “en estricto sentido que haya cancha pareja”.

“La verdad es que no puede ser que hoy valga distinto un voto emitido al MC o un voto emitido al PAN que un voto emitido a Morena. No puede haber votos de primera y de segunda. Hoy claramente los votos para los partidos han valido distintos y eso no puede continuar así”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Por qué son necesarias reglas iguales para todos?

López Rabadán mencionó que es necesario exigir reglas iguales para todos, que la reforma se apruebe con la mayor cantidad de partidos políticos, que este acompañada con más visiones partidistas y puntualizó en que uno de los temas más importantes establecidos en el decálogo es la sobrerrepresentación.

“En estricto sentido la iniciativa del Ejecutivo no se conoce, no se ha presentado, y precisamente por eso es que yo hice este decálogo, por eso es que he sacado a la luz estos diez principios… Antes de conocer cualquier iniciativa, porque ninguna se ha presentado y se necesitan mismas reglas”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿El decálogo es una postura partidista?

Al ser cuestionada sobre si el decálogo es presentado por Kenia López Rabadán o el PAN aseguró que es a título personal como presidenta de la Cámara de Diputados para que los delincuentes no definan candidaturas o los carteles no designen a los próximos alcaldes, senadores o diputados con el objetivo de establecer parámetros claros en términos electorales y penales.

“No puedes quitar a la gente que tiene experiencia, capacidad, que ha demostrado que las elecciones han funcionado, que ha ganado el PRI y se ha ido, ha ganado el PAN y se ha ido, ha ganado Morena, y cuando Morena se tenga que ir, se irá… Pensar en una reforma en donde se lastime a la oposición, se disminuye la pluralidad, o peor aún, se empodere a los delincuentes, pues es una reforma preocupante”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados señaló que la posibilidad de que las instituciones electorales sean destruidas es algo muy alarmante porque se necesitan elecciones bien organizadas y que funcionen, garantía de que los votos serán bien contados.

