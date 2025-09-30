Reforma Electoral: proponen reducir consejerías del INE y financiamiento a partidos

Se requiere una reforma electoral que fortalezca la autonomía del INE y del TEPJF

Con los temas libertades políticas y representación del pueblo, se llevó a cabo en la Ciudad de México la sexta audiencia de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez.

El día de hoy, quienes integramos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, les invitamos a que nos acompañen en la Sexta Audiencia que realizaremos en la CDMX.

¿Qué cambios se propusieron al INE y los OPLES?

En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, los y las participantes, ciudadanos, activistas, periodistas, magistrados y legisladores presentaron sus propuestas con miras a la creación de la Reforma Electoral.

En la sesión de este martes se planteó la reducción de 11 a 7 consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de disminuir a su vez el cuerpo de asesores, que puede ser de hasta 10 por consejero o consejera electoral.

Aunque se consideró que los Organismos Públicos Locales (OPLES) cumplen con su objetivo de organizar las elecciones en los estados, también se evidenció que en tiempos no electorales se vuelven un lujo y pueden duplicar funciones del órgano central, por lo que con solo 3 consejerías podrían funcionar.

¿Qué otras propuestas se discutieron en la audiencia?

En esta sesión participó Jaime Cárdenas, abogado, académico y exdiputado, quien propuso la creación de una Asamblea Constituyente que organice referendos iniciales y finales sobre modificaciones a la Constitución y donde participe activamente la ciudadanía.

También se propuso que se fortalezca la figura de las acciones afirmativas, así como de candidaturas independientes y la reducción de financiamiento a partidos políticos.

