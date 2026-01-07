Trump defiende a ICE: ¿Qué pasó en Minneapolis qué provocó la muerte de una migrante?

La camioneta de la mujer atacada quedo varada en la calle. Getty Images / Star Tribune via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente al ICE tras el operativo migratorio en Minneapolis que terminó con la muerte de una mujer migrante. Desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que la víctima actuó de forma violenta y que el agente federal disparó en defensa propia.

En declaraciones oficiales, Trump sostuvo que la mujer intentó huir durante la redada y puso en riesgo a los agentes que participaban en el operativo. Bajo ese argumento, el presidente aseguró que el uso de la fuerza fue una respuesta necesaria para proteger la vida de los oficiales.

Además, defendió la actuación de ICE al señalar que la agencia cumple con su mandato de hacer cumplir la ley migratoria y “mantener seguro a Estados Unidos”, incluso en contextos que calificó como hostiles para las fuerzas del orden.

Qué pasó en Minneapolis que Trump salió a defender a ICE

Más allá del caso específico, Trump vinculó el tiroteo con lo que llamó “ataques constantes de la izquierda radical” contra agencias federales. Según el presidente, ese clima político ha incrementado los riesgos para los agentes durante redadas migratorias en distintas ciudades del país.

Estas declaraciones se producen en medio de una intensificación de operativos migratorios bajo su administración, especialmente en grandes zonas urbanas.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el disparo fue realizado por una agente de ICE durante el operativo. Sin embargo, subrayó que el caso sigue bajo investigación, y que las circunstancias completas del incidente serán revisadas por las instancias correspondientes.

Reacciones y debate público

La muerte de la migrante provocó protestas y manifestaciones en Minneapolis y reavivó el debate nacional sobre el uso de la fuerza en redadas migratorias, así como el papel de ICE en comunidades urbanas.

Mientras el presidente fija su postura y respalda a la agencia federal, organizaciones civiles y líderes locales exigen transparencia, rendición de cuentas y resultados claros de la investigación.