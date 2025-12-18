¿Qué hacer si me robaron la Visa en México? Estos son los requisitos de la Embajada de EE. UU. para el reporte

Las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en México cuentan con un protocolo oficial para los ciudadanos que pierden su visado. / Uladzimir Zuyeu

Si planeas viajar en esta temporada de invierno y en plena víspera de celebraciones navideñas, pero por mala suerte perdiste o fuiste víctima de un robo en el que te quedaste sin tu visa, te decimos qué es lo que tienes que hacer en México, según información revelada por la Embajada de Estados Unidos.

Precisamente por ser una temporada en la que muchas familias viajan para salir de la rutina, es cuando más se intensifican los robos o las pérdidas de objetos personales y documentos importantes, como el visado.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo de parto en Estados Unidos: Negarán visas a mujeres que busquen dar a luz para conseguir ciudadanía

¿Qué hacer si me robaron la Visa?

Lo primero que recomiendan las autoridades de la Embajada es, tanto si la perdiste como si te la robaron, reportar el incidente y realizar la denuncia correspondiente ante la policía. Es muy importante que obtengas un informe oficial, o sea tu acta de denuncia, ya que este será tu respaldo legal.

Posteriormente, deberás notificar a la Embajada o al Consulado de Estados Unidos a través de su formulario. En este documento deberás detallar lo siguiente:

Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, teléfono y correo electrónico.

Especificar el tipo de visa que se perdió o fue robada y la ciudad donde fue emitida.

Fecha y lugar donde ocurrió el robo o pérdida, y una breve explicación de cómo sucedió.

Número de caso del reporte policial, fecha de la denuncia y la ciudad/estado donde se realizó.

¡Y listo! Con este procedimiento habrás cumplido con lo necesario ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, toma en cuenta que si tu visa era de turista con vigencia de 10 años y te faltaba menos de un año para que expirara, podrías ser elegible para renovarla directamente en lugar de tramitar una reposición desde cero.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump podría “stalkear” hasta cinco años de tus redes sociales para decidir si aprueban tu visa de turista