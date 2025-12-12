Gobierno de Trump podría “stalkear” hasta cinco años de tus redes sociales para decidir si aprueban tu visa de turista

El logotipo de Instagram se ve a través de una lupa en la pantalla de un smartphone. / picture alliance

Si tienes planeado viajar a Estados Unidos como turista y pedir tu visa, podrías tener que entregar un historial de cinco años de tus redes sociales, cuya información sería determinante para saber si entras o no al país de la administración Trump.

Se trata de una propuesta de autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional que ya fue publicada en el Registro Federal de EE. UU., algo así como el Diario Oficial de la Federación en México, la cual busca aplicarse en al menos 42 países que utilizan sistemas de autorización como parte del Programa de Exención de Visas.

O sea que, si quieres tu visa, podrías verte obligado a entregar el historial de tus redes sociales, lo que significa que un funcionario podría “stalkearte” para decidir si te conceden o no el visado.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos suspende citas de visas para estudiantes; endurecerá revisión de redes sociales

El mapa de Instagram se muestra en la pantalla de un teléfono móvil, frente a una pantalla de computadora que muestra varios logotipos de Instagram a través de una lupa. / Anadolu Ampliar

Nada nuevo bajo el Sol

Desde abril de este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. realiza un procedimiento similar para solicitantes de green card, donde revisan redes sociales para detectar actividades antisemitas o evidencia de acoso hacia personas judías.

We will NOT tolerate terrorist sympathizers. To make America safe again, USCIS will consider aliens’ antisemitic activity on social media and the physical harassment of Jewish individuals as grounds for denying immigration benefit requests.

Learn more: https://t.co/jyopRVuSQH — USCIS (@USCIS) April 9, 2025

Y también es prácticamente la misma línea que sigue el gobierno estadounidense cuando anunció que verificaría perfiles de extranjeros que solicitan visados de estudiante o H-1B para trabajadores.

Lo escandaloso es que aparece a meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026, un evento donde Estados Unidos será uno de los países anfitriones junto con México y Canadá. Es decir, llega justo en un momento donde se prevé que haya un incremento notable en solicitudes de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. vigilará redes sociales de solicitantes de ‘green card’; cancelarán por contenido antisemita