España vs Cabo Verde EN VIVO: horario, alineaciones y dónde ver el debut de La Roja en el Mundial 2026

España se enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio de Atlanta y marcará el inicio del camino de La Roja en su búsqueda por conquistar una segunda Copa del Mundo.

Ferran Torres, jugador de España / Europa Press Sports Ampliar

¿Cómo llega España al Mundial 2026?

El equipo dirigido por Luis de la Fuente aterriza en la Copa del Mundo con una generación que combina experiencia, juventud y talento ofensivo. Tras conquistar la Eurocopa y consolidar una identidad de juego basada en la posesión y la presión alta, España aparece entre las candidatas a llegar a las últimas instancias del torneo.

Selección España / Europa Press Sports Ampliar

Durante sus partidos de preparación mostró señales positivas. Primero empató 1-1 frente a Irak y posteriormente derrotó 3-1 a Perú, dejando buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo.

Uno de los focos de atención pasa por la recuperación de Lamine Yamal. El joven futbolista llegó al Mundial tras superar molestias físicas y su presencia podría definirse horas antes del encuentro.

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Para Cabo Verde, el duelo contra España representa uno de los momentos más importantes en la historia deportiva del país. La selección africana disputará por primera vez un Mundial y tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia internacional en su presentación.

Cabo Verde himno nacional / DeFodi Images Ampliar

El conjunto dirigido por Pedro Leitão Brito llega con confianza después de una preparación positiva. En sus encuentros más recientes consiguió victorias contundentes ante Bermudas y Serbia, demostrando que puede competir con intensidad y orden táctico.

Posibles alineaciones de España vs Cabo Verde

Los entrenadores ya tienen una base definida para el debut en el Grupo H.

Posible alineación de España

David Raya, Pedro Porro, Eric García, Pubill, Alejandro Grimaldo, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Borja Iglesias

Posible alineación de Cabo Verde

CJ dos Santos, Wagner Pina, Stopira, Diney, Kelvin Pires, Laros Duarte, Deroy Duarte, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Hélio Varela, Joia Nuno Da Costa

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Próximos pasos

Después de este encuentro, España buscará sumar tres puntos que le permitan tomar el control del Grupo H y acercarse a los octavos de final. Cabo Verde, mientras tanto, intentará competir por sus primeras unidades en la historia de los Mundiales. El resultado del debut puede marcar el rumbo de ambos equipos en una zona donde cada punto será determinante para avanzar a la fase eliminatoria.

España vs Cabo Verde DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: lunes 15 de junio

HORA: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Atlanta

TV: ViX Premium