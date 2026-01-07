Golden Globes 2026: ¿Cuántos mexicanos están nominados en estos premios?

¡Ya comenzó la temporada de premios oficialmente! Y los Golden Globes 2026 se acercan, dando a conocer un pronóstico cercano tanto a las posibles ganadoras de los premios Oscar y reconociendo a todo el talento televisivo. Así que te dejamos cuántos mexicanos están nominados a los Golden Globes 2026 y por qué proyectos están ahí.

¿Qué mexicanos se encuentran nominados a los Golden Globes 2026?

No es de sorprenderse que haya mexicanos nominados a este tipo de premios, pues el talento se tiene y se ha expandido a horizontes que ya no son difíciles de alcanzar. Ahora bien, la temporada de premios tanto a la tv como al séptimo arte ha llegado, y los Golden Globes 2026 lo confirman.

Entre los nominados mexicanos que pueden recibir el galardón se encuentran:

Guillermo del Toro por la dirección de ‘Frankenstein’

por la dirección de ‘Frankenstein’ Diego Luna por su protagónico en ‘Andor’ la serie del universo Star Wars

Así que si quieres verlos en acción, prepárate para los Golden Globes 2026 que comenzarán con un buen pronóstico para el Oscar, la cúspide y el mayor premio al cine.

¿Dónde y cuándo ver los Golden Globes 2026?

La edición no. 83 de los Golden Globes 2026, llega con unas nominaciones de infarto, y es que entre ‘Frankenstein’; ‘One Battle after Another’ o ‘Sinners’ el talento abunda.

Así que si no te quieres perder una de las noches más importantes para Hollywood, puedes sintonizarlos por HBO, Paramount+ o TNT el próximo domingo 11 de enero de 2026 a las 7:00 PM hora de México.

Recuerda que ganen o no, no pasa nada, lo importante es que se reconozca el talento mexicano que muchas veces no nació del nepotismo.

