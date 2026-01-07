Ecatepec: Cachan a mujer haciéndose una limpia con un huevo dentro de un supermercado | VIDEO

La mujer aprovechó que no había gente en la tienda para hacer el ritual.

Un video grabado dentro de un supermercado de Ecatepec, en el Estado de México, se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer fuera captada realizando una limpia con un huevo en pleno pasillo de la tienda. Las imágenes muestran cómo toma el huevo y lo pasa por distintas partes de su cuerpo como parte de un ritual tradicional.

La llamada limpia con huevo es una práctica popular en distintas regiones de México y América Latina, asociada a creencias espirituales para retirar “malas energías”. Sin embargo, el hecho de que se realizara dentro de un establecimiento comercial generó una fuerte reacción en redes sociales.

Usuarios dividieron opiniones. Algunos defendieron la acción como parte de las tradiciones culturales, mientras que otros criticaron el acto por realizarse en un espacio público, señalando posibles faltas a normas de higiene y respeto a otros clientes.

Hasta el momento, no hay una postura oficial del supermercado involucrado ni de autoridades municipales sobre el incidente. Tampoco se ha informado si la mujer fue retirada del lugar o si se aplicó alguna sanción.

El caso reavivó el debate sobre los límites entre creencias personales y normas en espacios públicos, así como el papel de los comercios para garantizar condiciones adecuadas para todos los clientes.

Mientras tanto, el video continúa circulando y sumando comentarios, convirtiéndose en otro ejemplo de cómo una escena cotidiana puede desatar polémica nacional en cuestión de horas.