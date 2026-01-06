Trump se burla de atletas trans y genera polémica con caso de boxeadora olímpica

Uno de los ejemplos citados por Trump fue el de la boxeadora Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al burlarse de atletas transgénero durante un discurso ante miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su mensaje, utilizó ejemplos de halterofilia y boxeo para argumentar en contra de la participación de personas trans en el deporte femenino.

Durante su intervención, Trump calificó como “ridícula” la inclusión de atletas trans en competencias femeninas y aseguró que la situación resulta “humillante para las mujeres”. Afirmó, además, que dos atletas transgénero habrían ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, una declaración que no ha sido confirmada por organismos oficiales del olimpismo.

El caso de Imane Khelif

Uno de los ejemplos citados por Trump fue el de la boxeadora Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024. El presidente describió un supuesto combate en el que, según su versión, una luchadora trans “arrolló” a una oponente femenina.

Hasta ahora, el Comité Olímpico Internacional y las federaciones correspondientes no han emitido comunicados que confirmen los señalamientos hechos por Trump. Las normas sobre elegibilidad de atletas se rigen por reglamentos técnicos y médicos, no por declaraciones políticas.

Las palabras de Trump reactivaron un debate sensible en Estados Unidos y a nivel internacional: la inclusión de atletas trans en el deporte. Mientras sectores conservadores apoyan restricciones, organizaciones de derechos humanos y especialistas subrayan la necesidad de basarse en evidencia científica y reglas claras.