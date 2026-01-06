Taller de cine GRATIS para mujeres: ¿Cómo acceder a ellos y quiénes pueden participar?

El séptimo arte en México comienza a vivir una transformación que hace ya un tiempo no se veía, y es que autoridades capitalinas junto al gigante del streaming Netflix, por fin han volteado a ver a las mujeres. No es de sorprenderse que en México se consuma bastante las cintas de cualquier tipo y con ello, miles de jóvenes han mostrado interés en crear alguna producción de este tipo.

Es por eso que han anunciado el lanzamiento de talleres de cine gratuitos para mujeres, sí, exclusivamente. Esto es un gran paso en la creación del séptimo arte, por lo que te dejamos toda la info si es que estás interesada en tomarlo.

¿Quién impartirá los talleres de cine gratuitos para mujeres?

Si tu sueño siempre ha sido trabajar en algo relacionado al cine, ésta es tu señal. Y es que ha comenzado una iniciativa entre Netflix México y la Secretaría de Cultura de la CDMX para asegurar una formación de primer nivel para todas aquellas chicas que quieran aprender cine, y lo mejor es que será completamente gratuito.

Este tipo de talleres abre la puerta a espacios en donde la breca de género ha sido notoria, pues al profesionalizar a las mujeres en áreas técnicas y creativas, no solo se generan empleos, sino que se garantiza que nuestras historias sean contadas desde una perspectiva más diversa y real.

Para asegurar que todo sea lo más profesional posible, los módulos será impartidos por expertos en asociaciones clave en la industria, es decir:

Gerentes de Locaciones México (GLM): Se encargarán del taller de Gerencia de Locaciones.

Se encargarán del taller de Gerencia de Locaciones. Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI): Estarán al frente de los talleres de Dirección y Asistencia de Producción.

Taller de cine gratis para mujeres

¿Cuándo comenzarán?

Hasta el momento no hay fechas confirmadas para iniciar los talleres, sin embargo, se espera que comiencen en cualquier momento del primer trimestre de 2026. Es importante mencionar que ya se han realizado talleres previos de guionismo, pero esto dará continuidad y un giro para quienes quieran aprender algo más.

Es decir, esta nueva etapa de la “Alianza para el Desarrollo Audiovisual” está enfocada específicamente en el talento femenino para fortalecer su presencia en los sets de grabación desde inicios de año.

¿Cómo se puede acceder a este taller de cine gratis para mujeres?

Para participar, es muy importante estar pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura capitalina y de Procine, ya que ahí se publicará el formulario de registro. Los requisitos básicos que suelen solicitar son:

Ser mujer residente de la Ciudad de México (comprobante de domicilio).

Identificación oficial vigente y CURP.

Una carta de exposición de motivos donde expliques por qué quieres entrarle al mundo del cine.

donde expliques por qué quieres entrarle al mundo del cine. No tener parentesco o relación profesional con las instituciones convocantes.

Recuerda que los cupos suelen ser limitados debido a que son capacitaciones muy especializadas. Te recomendamos tener tus documentos listos para que, en cuanto salga la convocatoria oficial en los próximos días, seas de las primeras en postularte.

No necesitas ser una experta, estos talleres buscan precisamente darte las herramientas para que empieces desde cero o te especialices en un área técnica.