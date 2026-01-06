Muere “Chicharrón”, el perrito rescatado en Navidad luego de que su dueño chocó y falleció en San Antonio Abad

“Chicharrón”, el perrito que fue rescatado en Navidad luego de un accidente vial fatal en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México, murió tras presentar complicaciones de salud, informaron rescatistas y médicos veterinarios que dieron seguimiento a su caso.

El hecho ocurrió durante las celebraciones decembrinas, cuando el dueño del perro falleció tras chocar su vehículo sobre la vialidad de San Antonio Abad. En el lugar, autoridades y ciudadanos detectaron al perro desorientado y con lesiones, por lo que fue asegurado y trasladado para recibir atención médica. El rescate fue documentado por voluntarios, lo que permitió activar una cadena de apoyo para cubrir gastos veterinarios.

Los @Bomberos_CDMX rescataron de manera heroica a un perrito en Navidad 🎄🩷 Él estuvo en atención médica profunda y permanente, sin embargo dejó de comer y tomar agua los últimos 3 días

El daño interno y emocional era mucho

Chicharrón falleció ayer de manera natural

¿De qué murió “Chicharrón”?

De acuerdo con los reportes de los rescatistas, “Chicharrón” recibió atención veterinaria inmediata, incluyendo estudios clínicos y tratamiento para estabilizarlo. Sin embargo, los especialistas señalaron que el perro presentaba daños internos y complicaciones compatibles con un impacto severo, lo que agravó su estado con el paso de los días.

Pese a los esfuerzos médicos, “Chicharrón” no logró recuperarse. Los veterinarios confirmaron su fallecimiento y precisaron que la causa estuvo relacionada con las lesiones derivadas del accidente, sin que se reportaran indicios de maltrato posterior al rescate.

La historia de “Chicharrón” generó amplia empatía en redes sociales, donde usuarios siguieron su evolución y expresaron mensajes de apoyo. Rescatistas agradecieron las donaciones y el interés ciudadano, subrayando que el acompañamiento permitió brindarle cuidados dignos durante sus últimos días.

Aunque su historia terminó de forma triste, “Chicharrón” dejó un mensaje claro: la atención oportuna y la solidaridad pueden marcar la diferencia, incluso en los momentos más difíciles.