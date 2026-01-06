Luna Lobo: 6 signos que serán afortunados con dinero y abundancia este 7 de enero, según el Horóscopo de Nana Calistar

El horóscopo marca un día clave para tomar decisiones económicas con mayor claridad. Getty Images

La Luna Lobo, fenómeno lunar que marca el inicio del año con una energía intensa, llega este 7 de enero con una vibración asociada a cierres, decisiones y abundancia. De acuerdo con el Horóscopo de Nana Calistar, seis signos del zodiaco podrían verse especialmente beneficiados en temas de dinero, trabajo y oportunidades económicas.

La Luna Lobo simboliza determinación y supervivencia. En astrología, se asocia con momentos ideales para cobrar deudas, cerrar tratos y atraer recursos materiales. Su influencia impulsa a actuar con firmeza y a no dejar pasar oportunidades financieras que ya están cerca.

Los 6 signos con mayor fortuna este 7 de enero

Tauro

Recibe estabilidad económica. Puede llegar un pago pendiente o una propuesta laboral que mejora ingresos.

Leo

La suerte se activa en negocios y proyectos personales. Buen día para negociar o pedir un aumento.

Virgo

Se abren caminos para ordenar finanzas y resolver problemas de dinero que venían arrastrándose.

Escorpio

Ingresos inesperados o apoyo económico. La intuición será clave para tomar decisiones acertadas.

Capricornio

Reconocimiento laboral que se traduce en ganancias. Buen momento para invertir con cautela.

Piscis

Abundancia ligada a creatividad y contactos. Una recomendación o alianza puede generar ingresos extra.

Cómo aprovechar la energía de la Luna Lobo

Según Nana Calistar, este es un día ideal para poner en orden cuentas, revisar contratos y confiar en la intuición. También se recomienda evitar gastos impulsivos y enfocar la energía en metas claras y alcanzables.

La Luna Lobo no promete milagros, pero sí empuja oportunidades para quienes están dispuestos a moverse y tomar decisiones. Para estos seis signos, el 7 de enero puede convertirse en un punto de arranque hacia una etapa de mayor estabilidad y abundancia.