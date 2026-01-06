Gobierno federal destina más de un billón de pesos a programas del Bienestar en 2026, el mayor gasto social en la historia del país

El gobierno federal ha anunciado que este 2026 destinará más de un billón de pesos a los Programas para el Bienestar (1 billón 326 millones de pesos) en lo que representa el presupuesto social más alto jamás aprobado en el país, tanto en monto absoluto como en número de personas beneficiarias. La inversión forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y fue confirmada por el Ejecutivo federal y la Secretaría del Bienestar

De acuerdo con cifras oficiales, el paquete social alcanzará los 42.9 millones de personas, una cobertura sin precedentes que incluye pensiones, becas, apoyos directos y programas productivos. El gobierno sostiene que el objetivo es consolidar un modelo e política social basado en transferencias directas, sin intermediarios, y con prioridad en los sectores de menores ingresos.

La cifra histórica

La Secretará del Bienestar informó que el presupuesto destinado a estos programas supera por primera vez el billón de pesos, un crecimiento significativo frente a años anteriores. En 2025, el gasto social rondó los 579 mil millones de pesos; para 2026, el incremento es más del 70 por ciento en términos nominales.

La información fue difundida por el propio gobierno federal, en comunicados oficiales y retomada por medios nacionales, así como el portal institucional de los programas para el bienestar.

Desglose del presupuesto por programa

Aunque el monto exacto por programa se distribuye dentro del paquete global, el gobierno ha confirmado los principales rubros y montos de apoyo:

Nuevos apoyos incorporados en 2026

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : Es el programa con mayor asignación presupuestal. En 2026, los beneficiarios recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales , con cobertura prácticamente universal para personas de 65 años y más.

: Es el programa con mayor asignación presupuestal. En 2026, los beneficiarios recibirán , con cobertura prácticamente universal para personas de 65 años y más. Pensión Mujeres Bienestar: Dirigida a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad. El apoyo será de 3 mil 100 pesos bimestrales , con ampliación gradual del padrón.

Dirigida a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad. El apoyo será de , con ampliación gradual del padrón. Pensión para Personas con Discapacidad: Contempla un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses, con énfasis en discapacidad permanente y cobertura nacional.

Contempla un apoyo de pesos cada dos meses, con énfasis en discapacidad permanente y cobertura nacional. Jóvenes Construyendo el Futuro: Mantiene su esquema de capacitación laboral con beca mensual para jóvenes que no estudian ni trabajan, financiado dentro del paquete social.

Mantiene su esquema de capacitación laboral con beca mensual para jóvenes que no estudian ni trabajan, financiado dentro del paquete social. Sembrando Vida: Continúa como uno de los programas productivos clave, con apoyos mensuales a campesinos y comunidades rurales para proyectos agroforestales.

Continúa como uno de los programas productivos clave, con apoyos mensuales a campesinos y comunidades rurales para proyectos agroforestales. La Escuela es Nuestra: Programa de infraestructura educativa que entrega recursos directos a comités escolares para mantenimiento y mejora de planteles.

Programa de infraestructura educativa que entrega recursos directos a comités escolares para mantenimiento y mejora de planteles. Apoyos para Madres Trabajadoras: Mantiene subsidios directos para cuidado infantil y apoyo económico a familias monoparentales.

El presupuesto 2026 incluye nuevos esquemas de apoyo social, entre ellos:

¿Cuántas personas serán beneficiadas?

Apoyo para útiles y uniformes escolares: Un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria, dirigido a familias de bajos ingresos.

Un pago anual de por estudiante de primaria, dirigido a familias de bajos ingresos. Apoyo al transporte para estudiantes universitarios: Iniciado como programa piloto en algunas entidades, con posibilidad de ampliación nacional.

El gobierno federal estima que 42.9 millones de personas estarán inscritas en alguno de los Programas para el Bienestar durante 2026, incluyendo alrededor de 10 millones de nuevos beneficiarios. La cifra equivale a casi un tercio de la población del país.