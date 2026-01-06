Entrega Gobierno de la CDMX 50 camiones recolectores basura a alcaldías

Entregan a las 16 alcaldías 50 camiones nuevos para la recolección de basura.

El Gobierno de la Ciudad de México, entregó a las 16 alcaldías 50 camiones nuevos para la recolección de basura.

Y es que el gobierno capitalino se había comprometido a que por cada camión nuevo que compraran las alcaldías en el 2025, se le daría otro adquirido por el gobierno central.

Recordar que estos son 50 camiones que se adquirieron para dar a las alcaldías un camión adicional por cada camión que nos puedan acreditar... Tenemos la adquisición de 50 camiones de recolección de residuos que servirán para tener una ciudad más limpia, con una cultura de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Recordemos que si se separa no es basura porque si se separa y se recicla estos residuos tienen un valor”. — Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton dijo que este 2026 habrá un presupuesto destinado para hacer lo mismo.

🪙 Cada año realizamos una inversión destinada para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. ♻️



🤲 El titular de @Finanzas_CDMX, Juan Pablo de Botton, detalló que los nuevos camiones recolectores de residuos que se entregan hoy a las alcaldías de la Ciudad de México… pic.twitter.com/oAkkDuz5UJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 6, 2026

¿Cómo funcionará la recolección de residuos en 2026?

La entrega de los camiones se da en el marco de las nuevas disposiciones para la recolección de la basura por días de la semana, de acuerdo a su clasificación: martes, jueves y sábado para materia orgánica; lunes, miércoles, viernes y domingo para material inorgánico reciclable o no reciclable; y domingo para materiales voluminosos.

En este sentido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a la población para que separe los residuos de acuerdo a la clasificación que se ha pedido.

“Quiero pedirle a la ciudadanía porque todo lo que estamos organizando no tendría ningún sentido si primero no convencemos a los ciudadanos y ciudadanas para que hagan su esfuerzo en casa, para que separen los residuos y en estos días empecemos a trabajar en casa distribuyendo los residuos en distintos recipientes yo digo que prácticamente lo hacemos pero el problema es que a veces al final lo juntamos”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué nuevos proyectos de reciclaje anunció el gobierno capitalino?

En la Plaza de la Constitución, donde dio el banderazo de salida a los nuevos camiones, la mandataria adelantó que habrá otros tres proyectos de reciclaje, uno de ellos es el reciclaje de llantas para convertirlo en impermeabilizante, el otro es reciclar todo el asfalto que se quite de las calles para poder usarlo nuevamente y un tercero es convertir todo el cascajo en adoquín mismo que se colocaría en las calles de la ciudad.

“Todas las llantas que sabemos que es muy difícil desecharlas vamos a adquirir una máquina para desagregarla y traducirla en un material que nos ayude a impermeabilizar todas las escuelas de la Ciudad de México”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

🌟 Le damos una vuelta a lo que producimos. ♻️



🪙 En la Ciudad de México estamos dando pasos firmes en la creación de la economía circular. Dentro de las acciones que estamos iniciando destaca la adquisición de maquinaria que permitirá reciclar las llantas en impermeabilizante… pic.twitter.com/h5jsvaRo7g — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 6, 2026

Respecto del asfalto dijo que se puede nuevamente utilizar, desagregarlo y reutilizarlo para el bacheo.

“Entonces para eso tenemos los recursos para poner una nueva planta de asfalto reciclado de todo lo que estamos hoy repavimentando y ese residuo que va a salir “. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Sobre el reciclaje del cascajo dijo que el gobierno capitalino va a tener la primer planta de adoquín en la ciudad.

#EnVivo ▶️ Acompáñame en la entrega de Camiones de Basura. https://t.co/PNx17c9p6t — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 6, 2026

