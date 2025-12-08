Esto dijo el SAT sobre el supuesto congelamiento MASIVO de cuentas bancarias y el calendario de visitas domiciliarias

Contribuyente preocupado frente a una computadora mostrando aviso de cuentas congeladas por el SAT y un calendario de visitas domiciliarias. / Google Gemini.

El Servicio de Administración Tributaria salió a aclarar la información que circuló recientemente sobre un supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias, así como sobre presuntas visitas domiciliarias programadas para el próximo año.

¿El SAT anuncia congelamiento de cuentas bancarias?

A través de sus redes sociales, desmintió la versión y rechazó que exista algún procedimiento generalizado para congelar cuentas.

El Servicio de Administración Tributaria informa que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias. — SAT.

¿Por qué el SAT congela cuentas bancarias?

Si bien el SAT sí tiene la facultad de bloquear cuentas, dijo que no lo hace de manera masiva, sino únicamente cuando detecta irregularidades como:

Falta de pago de impuestos

Declaraciones fiscales omitidas

Incumplimiento de requerimientos oficiales

¿Qué dijo el SAT sobre las visitas domiciliarias?

También aclaró que no existe ni se ha anunciado un calendario de visitas domiciliarias para verificar obligaciones fiscales.

El SAT no tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se había señalado en los últimos días. — SAT

Estas visitas solo se realizan cuando se identifican posibles irregularidades y siguiendo el procedimiento que marca la ley.

