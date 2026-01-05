Venezuela: Escudo antiaéreo destruye drones que sobrevolaban cerca del Palacio de Miraflores en Caracas | VIDEO

Las fuerzas de seguridad de Venezuela abrieron fuego la noche de este lunes 5 de enero del 2026 luego de detectar drones no identificados sobrevolando las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder Ejecutivo en Caracas.

Videos difundidos en redes sociales muestran disparos antiaéreos iluminando el cielo nocturno cerca del complejo presidencial. Las autoridades no confirmaron impactos ni la caída de artefactos, y señalaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales en edificios oficiales.

WATCH: Anti-aircraft fire near presidential palace in Venezuela, possibly targeting drones https://t.co/e14YCxpZ9A — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

¿Qué se sabe del sobrevuelo de drones?

Fuentes oficiales indicaron que los sistemas antiaéreos de vigilancia detectaron objetos aéreos sin identificación ingresando a un perímetro restringido. Como protocolo, se activaron medidas defensivas para neutralizar una posible amenaza. Hasta el cierre de esta nota, no se ha precisado el origen, número ni tipo de drones, ni si pertenecían a actores estatales o civiles.

BREAKING: Small arms or anti-aircraft fire heard in Caracas, Venezuela pic.twitter.com/rBNRrNfN4l — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

Tras el evento, se reforzaron anillos de seguridad, se restringieron accesos en calles aledañas y se incrementó la presencia de unidades tácticas. Autoridades subrayaron que el operativo fue preventivo y que los servicios públicos en la zona continuaron operando con normalidad.

El uso de drones cerca de instalaciones estratégicas ha encendido alertas en distintos países por su capacidad de vigilancia o interferencia. En Venezuela, los protocolos contemplan detección temprana, advertencia y, de persistir el riesgo, neutralización. Especialistas en seguridad aérea consultados señalan que la identificación rápida es clave para evitar falsos positivos y escalamientos innecesarios.