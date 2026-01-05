Sigue a Los Reyes Magos completamente EN VIVO; Te dejamos la guía definitiva para festejar su llegada a México

Cada 5 de enero, miles de niños en México e incluso en el mundo, preparan sus plumas para pedirle a los Reyes Magos a través de una carta, los juguetes que prefieran para este año. La tradición viene de hace muchos años, por lo que te contamos de dónde vienen y cómo seguir la ruta de los Reyes Magos EN VIVO online.

¿Cuál es el origen de los Reyes Magos?

En la antigüedad, la palabra “Mago” (del persa magu) no significaba que hacían trucos o hechizos. Se refería a sabios, astrónomos y sacerdotes que estudiaban las estrellas. Eran hombres de ciencia de su época que interpretaban los movimientos celestes para predecir grandes cambios en el mundo.

Aunque el Evangelio de Mateo (el único que los menciona en la Biblia) no especifica sus países de origen, la tradición histórica y los estudiosos han mapeado sus posibles procedencias basándose en los regalos que entregaron:

Melchor: Se dice que venía de Europa o de la antigua Persia (actual Irán). Era un anciano de barbas blancas que entregó el oro , reconociendo a Jesús como “Rey”.

Se dice que venía de o de la antigua (actual Irán). Era un anciano de barbas blancas que entregó el , reconociendo a Jesús como “Rey”. Gaspar: Tradicionalmente vinculado con Asia o la zona de la India . Él llevó el incienso , un símbolo de la divinidad.

Tradicionalmente vinculado con o la zona de la . Él llevó el , un símbolo de la divinidad. Baltasar: Representado como un hombre de África (específicamente de Etiopía o Egipto). Su regalo fue la mirra, que en la antigüedad se usaba para embalsamar, representando la humanidad y el futuro sacrificio de Jesús.

¿Cómo seguir a los Reyes Magos EN VIVO online?

Para poder acceder al mapa online de los Reyes Magos, se sugiere que un adulto supervise a los más pequeños y pequeñas de la casa para poder seguirlos, pues al entrar a la página pedirán algunos permisos que necesitan aprobación de un mayor.

Por lo que necesitas entrar a la página oficial “Dónde están los Reyes Magos” y con el simple clic podrás ver incluso a dónde ya llegaron los magos. Así que si te encuentras ansioso o ansiosa de saber dónde va su ruta y a qué países sí visitan, será mejor verlo con tus propios ojos.

