Guillermo del Toro confirma el fallecimiento de su hermano, Federico del Toro

Guillermo del Toro, en pleno Festival Internacional de Cine en Palm Springs, confirmó frente a todos los asistentes y sus compañeros de la cinta ‘Frankenstein’ que su hermano mayor, Federico del Toro, habría fallecido un par de días antes.

Te contamos todo lo que se sabe al respecto de la información y cómo se dio la noticia.

Guillermo del Toro confirmó el fallecimiento de su hermano mayor en Palm Springs

Al recibir el Visionary Award por su más reciente obra ‘Frankenstein’, el director tapatío reveló una noticia que muy pocas personas conocían, por lo que textualmente dijo “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, Federico del Toro Gómez, pero estoy aquí”.

Y con la voz cargada de emoción, acompañado del elenco de su película (Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth), del Toro dió una lección de resilencia. Pues lejos de ocultar su dolor, lo conectó directamente con el mensaje de su arte y citando una frase de su propio filme que hoy resuena con fuerza distinta dijo:

El corazón puede romperse, y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha” — Guillermo del Toro

¿Quién fue Federico del Toro?

Federico del Toro, hermano mayor de Guillermo del Toro, fue en muchos sentidos su más grande apoyo. De acuerdo con el mismo cineasta, ambos jugaban desde niños a interpretar a Victor Frankenstein y a su criatura, marcando el inicio de una obsesión creativa que culminaría décadas después en la gran pantalla.

“Mi hermano y yo nos concedimos amor y nos dimos paz el uno al otro hace años”, expresó Guillermo, subrayando la importancia del perdón y la familia, temas centrales en su carrera y fundamentales en este momento de despedida.

Aunque del Toro decidió cumplir con su compromiso en Palm Springs porque considera al festival parte de su “familia”, el cineasta adelantó que podría ausentarse de varios eventos y alfombras rojas durante esta temporada de premios 2026 para vivir su duelo de manera íntima. Cabe destacar que el director ya estuvo ausente en la reciente entrega de los Critics Choice Awards.

