Venezuela denuncia ataques de Estados Unidos contra Caracas y estados vecinos | VIDEO

El gobierno de Venezuela denunció este sábado 3 de enero una agresión militar directa por parte de Estados Unidos, luego de reportes oficiales sobre bombardeos en territorio venezolano que habrían afectado tanto zonas civiles como instalaciones militares.

De acuerdo con el comunicado difundido por autoridades venezolanas, los ataques se registraron en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, regiones estratégicas por su densidad poblacional y cercanía con centros de poder político y militar. El gobierno calificó las acciones como una violación grave a la soberanía nacional y al derecho internacional.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Hasta el momento, no se ha presentado un balance oficial sobre víctimas mortales o personas lesionadas. Sin embargo, voceros del Ejecutivo señalaron que se encuentran en proceso de evaluación de daños materiales y de verificación de afectaciones a la población civil.

La denuncia ocurre en un contexto de alta tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por sanciones económicas, operaciones militares en la región y acusaciones mutuas sobre seguridad y narcotráfico.

🔴 #URGENTE | Todas las bases militares de Venezuela están siendo atacadas en estos momentos. pic.twitter.com/Yy3Eaeg5qs — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 3, 2026

Caracas adelantó que llevará el caso a instancias internacionales, con el objetivo de exigir una investigación independiente y una condena global. Mientras tanto, organismos de seguridad permanecen en alerta ante una posible escalada del conflicto.

El gobierno venezolano reiteró su llamado a la comunidad internacional para evitar una mayor desestabilización regional y proteger a la población civil ante cualquier acción armada.