VIDEOS del temblor: Así se vivió el primer sismo del 2026 de 6.5 grados este 2 de enero

¡Iniciamos el año con temblor! Este viernes 2 de enero de 2026, los capitalinos fueron sorprendidos por la alerta sísmica, que dio aviso del sismo que se convertiría en el primero del año, con una intensidad de 5.6 grados.

Los altavoces se encendieron y la Alerta Presidencial, así como otras aplicaciones, hicieron sonar los celulares, dando aviso al movimiento telúrico que estaba a punto de manifestarse.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), estas son las especificaciones del evento:

Magnitud: 5.6 (Preliminar).

Epicentro: Localizado a 25 km al sur de San Marcos, Guerrero.

Hora exacta: 08:15 AM (Tiempo del Centro de México).

Profundidad: 15 km.

VIDEOS del sismo del 2 de enero

Minutos después del fenómeno, los internautas comenzaron a compartir el momento del temblor con grabaciones de vide que muestran el movimiento que se manifestó en diversas partes del sur del país.

En los videos compartidos por los usuarios, se puede observar:

Edificios y estructuras sacudiéndose.

En #Iztacalco sin daños ni contratiempos después del #temblor (con intensidad de 6.5), es lo que reportó la autoridad local y la Policía Ciudad de México después de realizar recorridos y "activar los protocolos" para estos casos...

>> Guerrero registra 151 réplicas del sismo de magnitud 6.5 de hoy

Movimiento de lámparas y mobiliario en casas y oficinas.

Así se sintió el #sismo de 6.5 ocurrido poco antes de las 8:00am en un piso 7 en la CDMX, tuvo una duración de alrededor de un minuto.

En CDMX así se sintió el #sismo

#Temblor En Coyoacán, CDMX Sismo



Me llegaron primero dos alertas presidenciales y después la de SASSLA 😅

Evacuaciones.

¿Hubo daños tras el temblor en CDMX?

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y la Jefa de Gobierno de la CDMX informan que los sobrevuelos de los helicópteros “Cóndores” no reportan daños estructurales de gravedad ni pérdidas humanas. Los servicios estratégicos (Metro, CFE y Agua) operan con normalidad tras las revisiones de rutina.

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisa las paredes y columnas de tu casa por si presentan grietas nuevas.

Mantén tu mochila de emergencia a la mano (recuerda que estamos en temporada de posibles réplicas).

Asegúrate de que las llaves de gas estén cerradas si percibes algún olor extraño.

Asegúrate de que las llaves de gas estén cerradas si percibes algún olor extraño.