Niña cae de juego mecánico en la Feria de la Navidad en Durango

Juego mecánico en el que se registró la caída de una menor en la Feria de la Navidad en Durango

Una niña resultó lesionada al caer de un juego mecánico en la Feria de la Navidad 2025 en Durango, instalada en las inmediaciones de la Fenadu, durante la noche del martes.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, tras registrarse el incidente, personal de la dependencia acudió de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a la menor.

¿Cómo ocurrió el accidente en la feria?

Luego de una valoración inicial y debido a la urgencia del caso, la menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde actualmente recibe atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de la menor?

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones; sin embargo, confirmaron que permanece bajo observación médica tras el accidente ocurrido en la Feria de la Navidad.

¿Qué acciones tomaron las autoridades y la empresa responsable?

Asimismo, representantes de la empresa responsable de los juegos mecánicos se trasladaron al hospital y se mantienen a disposición tanto de la familia de la menor como de las autoridades competentes para el seguimiento del caso.

Multarán a empresa de juegos mecánicos en Durango @CEPCDurango informó que el juego mecánico en el que se registró la caída de una menor, fue inhabilitado y se multará a empresa tras descartar fallas mecánicas y establecer que el hecho se debió a un error humano. pic.twitter.com/m6ET1SVr6I — Rosy Gaucín (@RosyGaucin) December 31, 2025

